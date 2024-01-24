Путина подняли на смех после общения с жителем тундры 24.01.2024, 10:02

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Главе РФ рассказали, что на самом деле происходит на Чукотке.

В социальных сетях вызвало ажиотаж видео мероприятия с участием Путина, на которое пригласили жителей тундры.

При этом аудиторию поразил чукча в первом ряду гостей, который, обращаясь к главе Кремля напрямую, рассказал историю про культ личности главы РФ на Чукотке, а также про просьбы детей к своим родителям купить на социальные денежные пособия молока.

Засмеявшись, житель тундры признался, что магазинов на Чукотке нет. При этом выступление мужчины произвело неоднозначное впечатление на пользователей.