Путина подняли на смех после общения с жителем тундры
- 24.01.2024, 10:02
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Главе РФ рассказали, что на самом деле происходит на Чукотке.
В социальных сетях вызвало ажиотаж видео мероприятия с участием Путина, на которое пригласили жителей тундры.
При этом аудиторию поразил чукча в первом ряду гостей, который, обращаясь к главе Кремля напрямую, рассказал историю про культ личности главы РФ на Чукотке, а также про просьбы детей к своим родителям купить на социальные денежные пособия молока.
Засмеявшись, житель тундры признался, что магазинов на Чукотке нет. При этом выступление мужчины произвело неоднозначное впечатление на пользователей.