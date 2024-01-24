Такого оружия у ВСУ еще не было: стали известны итоги «Рамштайна» 2 24.01.2024, 10:09

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Илларион Павлюк

В Минобороны Украины раскрыли детали.

Украина в 2024 году получит новое оружие, которое поможет поражать российские военные объекты и их логистические узлы.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк после 18-й встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая состоялась в онлайн-формате. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы услышали достаточно важных заявлений от партнеров, достаточно важных обязательств, чтобы сказать, что мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше», - сказал Илларион Павлюк по итогам встречи.

Павлюк отметил, что Украина получит от партнеров оружие, которое является чрезвычайно важным для эффективного поражения врага как на передовой, так и в глубине территории врага. Также это оружие поможет уничтожать российские логистические центы.

Среди прочего, были даны обещания о поставках Украине оружия дальнего радиуса действия.

«Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательства работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов», - отметил Илларион Павлюк.

В то же время, полковник Геннадий Коваленко, начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины, подчеркнул, что эта встреча является возможностью для Украины передать своим союзникам ряд важных сообщений, в частности - о ситуации на фронте.

Он отметил, что во встрече приняли участие представители более 50 стран.

По словам начальника Департамента международного оборонного сотрудничества, также обсуждался вопрос об усилении оборонной способности Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской и морской коалиций. Например, по авиационной коалиции, кроме обязательств по поставке самолетов F-16, обсуждалась возможность получения дополнительных вертолетов от союзников.