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В Минске установили личность пациента, который ничего о себе не помнит

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  • 24.01.2024, 10:13
  • 8,006
В Минске установили личность пациента, который ничего о себе не помнит

Он находится в одной из больниц столицы с конца декабря.

Личность мужчины, который в конце декабря прошлого года попал в одну из больниц Минска с потерей памяти, удалось установить. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

«Как стало известно, мужчину зовут Игорь. Он пропал еще в октябре 2023 года. Где все это время находился мужчина, неизвестно», — рассказали волонтеры.

Напомним, волонтеры опубликовали объявление о том, что ищут родственников или знакомых этого пациента 22 января 2024 года. Одна из знакомых мужчины узнала его и сообщила об этом волонтерам, а тем удалось найти его родственников.

В больницу мужчина попал 27 декабря.

Рассказать о себе ничего не мог из-за потери памяти.

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