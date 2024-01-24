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Участников группы Тor Band этапировали в колонии

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  • 24.01.2024, 10:25
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Участников группы Тor Band этапировали в колонии

Рогачевских музыкантов осудили за «оскорбление Лукашенко».

Участников группы Тor Band этапировали в колонии, пишет Mayday.Team.

По информации правозащитников, Дмитрий Головач, Евгений Бурло и Андрей Яремчик больше не находятся в гомельском СИЗО-3.

Напомним, музыканты рогачевской группы Tor Band обвинялись в «разжигании вражды», «создании экстремистского формирования или участии в нем», «дискредитации Республики Беларусь», «оскорблении Лукашенко».

В октябре 2023 года Гомельский областной суд приговорил Дмитрия Головача к 9 годам колонии усиленного режима, Евгения Бурло – к 8 годам, Андрея Яремчика – к 7,5 года колонии.

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