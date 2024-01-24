Отрезали от данных со спутников: Украина атаковала космический центр РФ 24.01.2024, 10:36

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Работа суперкомпьютеров парализована.

Украинские хакеры провели уникальную операцию.

Киберволонтеры из группы BO Team совершили хакерскую атаку против дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» в России, уничтожив его базу данных. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в среду, 24 января.

По словам разведчиков, атаковали самый большой из трех, дальневосточный, филиал центра.

Фото: ГУР

Это российское предприятие федерального уровня, которое занимается приемом и обработкой данных со спутников и обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов. В первую очередь это министерство обороны РФ, Генштаб и служба МЧС.

«Последствия — разрушительные. Проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети. Объем уничтоженной информации — около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных», — заявили в ГУР.

Фото: ГУР

В разведке говорят, что убытки для России могут составлять не менее $10 миллионов. Среди уничтоженного — метео- и спутниковые данные, которые «в постоянном режиме» использовали Минобороны и МЧС РФ, Роскосмос и другие ведомства России, а также — наработанные годами уникальные исследования, заявили в ГУР.

По данным ГУР, работа суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, — парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме. Цена такого девайса вместе с программным обеспечением — $350 тысяч. Из-за введенных против России санкций повторно получить такой софт почти невозможно, заявили разведчики.

Также вместе с хранилищами данных, полностью отрезана от сети российская станция в Арктике на острове Большевик, которая выполняет важные задачи в военной отрасли РФ.

«В целом десятки стратегических компаний РФ, которые работают на «оборонку» и играют ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, длительное время будут оставаться без критически важной информации и сервисов», — рассказали в ГУР.