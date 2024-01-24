Шарангович забросил 20-ю шайбу в этом сезоне НХЛ 1 24.01.2024, 10:41

Егор Шарангович

Это самый удачный его сезон.

В Национальной хоккейной лиге продолжает блистать белорус Егор Шарангович.

В очередном матче НХЛ он в составе клуба «Калгари Флэймз» забросил шайбу и отдал голевую передачу, но, увы, его команде это не помогло.

Матч с участием «Калгари» и «Сент-Луиса» состоялся минувшей ночью на ледовой площадке «огоньков».

Белорус отличился во втором периоде: вначале отдал голевую передачу на Ноа Хэнифину, а затем сам забросил – 20-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

После гола, оформленного Шаранговичем, хозяева вели со счетом 3:1. Однако в итоге проиграли, пропустив трижды.

Таким образом, «Калгари» уступил «Сент-Луису» – 3:4.

Что до белорусского игрока, то на льду он провел 19 минут, его коэффициент полезности составил «+1».

Всего в этом сезоне Егор по системе «гол+пас» набрал 34 балла (20 шайб и 14 голевых передач) в 47 матчах.