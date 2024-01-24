Россияне устроили истерику из-за взрывов в Орловской области 24.01.2024, 10:49

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Командованию РФ начали задавать неудобные вопросы.

Ночью 24 января произошла атака дронов на Орел в России. В результате налета повреждено несколько домов в Северном и Железнодорожном районах города.

Об этом заявил мэр города Юрий Парахин.

Между тем в минобороны РФ заявили, что якобы перехватили в регионе 4 БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области», – отметили в ведомстве.

Атака вызвала у россиян панику. В сети начали жаловаться, что дроны наводят на них ужас и поинтересовались, почему они летят на российские города, а не, например, на Чечню.

Но особое удивление вызывает то, что украинцев называют террористами и требуют использования БПЛА по «правилам» после того, как еще накануне российские ракеты трижды за сутки атаковали Харьков, обстреливали мирных украинцев в Киеве и Павлограде.

«Беспилотники наводят страх на людей, я искренне надеюсь, что никто из людей не пострадал». «А почему БПЛА летят только над россиянами и к российским субъектам, почему не летят в Чечню». «Мне кажется, если не будет правил, как беспилотники использовать в боевых действиях, то рано или поздно случится катастрофа, причем это касается не только украинских беспилотников», – пишут россияне.