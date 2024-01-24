В белорусских деревнях процветает торговля «на вексель» 3 24.01.2024, 10:51

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иллюстративное фото «Радыё Свабода»

Магазины и сельчане помогают друг другу выживать.

На прошлой неделе беларусы активно обсуждали нашумевший случай на Гомельщине. Там продавцы сельмага подали в суд на местную жительницу, которой сами же продали товаров в долг на несколько тысяч рублей. Суд, однако, не нашел оснований для привлечения недобросовестной покупательницы к ответственности.

Как оказалось, все суммы, на которые она брала товары и не платила, записывались в обычную школьную тетрадь. Что с юридической точки зрения не является доказательством задолженности. Очевидно, возмещать ущерб продавцам придется из собственного кармана.

Насколько такая практика распространена в Беларуси и в нашем регионе? Bgmedia.site решил проверить, поговорив в Ольгой (имя изменено) — она работает продавцом в одном из магазинов Брестского райпо. Выяснилось, что продажа товаров в рассрочку без оформления, под честное слово, явление почти повсеместное. А в сельских населенных пунктах она распространена уже десятки лет. Чем менее состоятельны жители какой-нибудь деревни или небольшого поселка, тем вероятнее, что там процветает торговля «на вексель».

Особенно грешат ею магазины потребкооперации — в деревнях они почти монополисты. За что им не раз делали замечания и даже выписывали штрафы представители МАРТ и прочих контролирующих логанов. Однако сами продавцы в один голос говорят: они идут навстречу покупателям не от хорошей жизни. Таким образом, удается хоть как-то поддерживать торговлю на селе, чтобы единственная торговая точка не закрылась вовсе.

Причем, речь идет не о покупке бытовой техники, даже одежды и обуви. Небогатые сельчане, доходы которых не позволяют им дотянуть до следующей зарплаты, вынуждены брать в долг продукты питания. Впрочем, некоторые магазины отпускают «на вексель» и такие товары, как сигареты или алкоголь.

Как выглядит такая сделка?

Дабы воспользоваться такой услугой, человек должен быть лично знаком с продавцом. Не секрет, что работники торговли в деревнях обычно знают в лицо практически каждого жителя. Когда покупатель приобретает хлеб, колбасу, сахар или другие товары «на вексель», продавец записывает информацию о покупке — обычно в блокнот или простую школьную тетрадь. Чаще всего туда вносится дата, наименование и стоимость товара, взятого без оплаты. Если какая-то из цифр зачеркнута, значит, покупатель погасил задолженность.

Таким образом, торговля «на вексель» строится исключительно на доверии, причем, на обоюдном. Продавец должен быть уверен в том, что покупатель в день зарплаты погасит свою задолженность. Покупатель, в свою очередь, должен доверять продавцу, чтобы тот, например, не дописал напротив его фамилии какую-то сумму за непроданный товар. Количество денег в кассе всегда должно совпадать с общей суммой в чеках (в ином случае продавца могут обвинить в хищении). Поэтому при покупке «на вексель» чек, как правило, не пробивается.

Обычно «кредитная линия» при торговле «на вексель» не особенно велика. Продавцы и завмаги чтобы хоть как-то обезопасить себя, вводят предельные размеры сумм, на которые можно набрать товаров в долг, на одного покупателя. В магазине, где работает Ольга, потолок установлен в 200 рублей.

– Конечно, я понимаю, что с точки зрения государства запись в обычной тетради типа «Юрка. Яйца, хлеб, молоко, колбаса — 37 р», не является бухгалтерским документом. Соответственно, продавцы, отпускающие продукты «на вексель», фактически отдают их покупателям на свой страх и риск. И если покупатель не оправдает доверия, коллектив магазина должен будет покрыть недостачу из собственного кошелька. И это нам приходилось делать уже не раз. Но власть нередко закрывает на это глаза по одной простой причине: чтобы люди, получающие низкую зарплату (а таких на селе подавляющее большинство) могли хоть как-то выживать, а торговля — хоть как-то существовать. Лишние жалобы для них головная боль. Зачем им это?».

А зачем это продавцам?

Неужели у работников сельмага такая высокая зарплата, что они готовы рисковать и заниматься подобной благотворительностью?

«О чем вы говорите? Какая высокая зарплата? Хорошо, если 700 за месяц выходит. Со всеми надбавками. Но если этого не делать (не давать в долг), во-первых, есть вероятность того, что нас закроют, и где тогда искать работу? А во-вторых, от нас постоянно требуют план, угрожают лишением премий, закрытием, чем угодно… Торговля должна расти. Если продали меньше, чем в прошлом месяце, значит, мы плохо сработали. Вот и выкручивайся как хочешь», — поясняет ситуацию сельчанка.

К счастью для Ольги и ее коллег, в деревне, где они работают, не возникает больших проблем с должниками. Абсолютное большинство из них возвращают деньги максимум через 2-3 недели, после того как получат зарплату или аванс. Чтобы опять брать продукты на «вексель».

– На моей памяти один раз был случай у напарницы, когда покупатель, задолжавший некоторую сумму, скоропостижно умер до зарплаты. Она, конечно же, не стала требовать с родственников и в итоге сама внесла эти деньги. А так, в основном, люди возвращают деньги. В деревне все друг друга знают. Связываться с пьяницами или откровенно ненадежными людьми мы, конечно же, опасаемся.

К слову, в Брестском райпо даже не скрывают, что т.наз. вексельная торговля дает возможность кооператорам хоть как-то закрывать бреши: ведь почти все магазины на селе убыточные, кроме двух-трех в агрогородках. Периодически «Белкоопсоюз» пытается даже легализовать кредитную деятельность своих магазинов и распространяет официальные бланки для оформления товарных кредитов.

– Да, такие бланки и нам присылали. Но мы ни разу ими не воспользовались. Представьте себе: чтобы купить две пачки сахара и палку колбасы, человек должен иметь при себе паспорт, одного поручителя, тоже с паспортом, плюс с ним должен прийти представитель предприятия, где он работает, взять с собой печать и поставить ее в этом бланке. Слишком много мороки. Кто это будет делать? Конечно, проще закрывать на это глаза и делать все по старинке, записывать в тетрадку. Да, я прекрасно понимаю, что ни в каком суде ничего не докажу. Поэтому стараюсь не доводить до больших сумм. Если человек не рассчитался в день зарплаты, все, я ему без денег уже ничего не продам. Пока не вернет старый долг.

Что думают сами сельские жители?

Вероника (имя изменено) работает библиотекарем в одном из агрогородков. В местном магазине «Родны кут» также существует практика продавать товары в рассрочку, до следующей зарплаты. Она говорит, что иногда это очень выручает. Ей самой несколько раз приходилось пользоваться такой услугой, особенно в преддверии праздников:

«Мне платят около 700 рублей. В прошлом году платили 680. На эти деньги особо не проживешь. Муж в колхозе работает, механизатором. Летом, в горячий сезон еще платят. Зимой вообще копейки. Вот и приходится иной раз брать в долг, в основном, продукты. Конечно, всегда возвращаем вовремя».

Вероника говорит, что слышала от работников торговли и местного сельисполкома весьма веский довод в пользу того, чтобы люди могли покупать товар с отложенной оплатой.

Дескать, с «урезанной» после возврата долгов зарплатой ехать за покупками в город уже нет смысла. В результате львиная доля сельских доходов остается на месте. Вот такой заколдованный круг, по которому и строятся отношения между магазином, чаще всего потребкооперации, и еле сводящими концы с концами сельчанами.