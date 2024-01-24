«Тут так хорошо, что слов нет» 1 24.01.2024, 11:17

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Как живут люди в многоэтажках прямо в лесу у Минского моря.

Жилье рядом с популярными зонами отдыха априори стоит дороже, чем стандартные метры в Минске. Обычно такие ЖК идут с приставкой VIP и подразумевают что-то большее, чем квартиру: наличие места для авто, отдыха, спорта — всего того, что в одном месте не сыскать. В 2,5 км от МКАД есть небольшой квартал из трех домов старого фонда для работников санатория «Криница» и трех панелек. И все бы ничего, но их расположению позавидуют даже самые популярные элитные новостройки, ведь стоят эти дома в окружении леса и находятся ближе всего к Свислочи, что впадает в Минское море. Realt съездил туда на репортаж и познакомился с жителями квартала, которые, кажется, живут в гармонии, хоть и с некоторыми проблемами.

«Единственные отголоски Минска слышны в летнее время»

Если вы добирались до Минского моря через проспект Победителей, то хоть раз видели эти дома, что затерялись в лесу. За забором у дороги стоят 19-этажные высотки, а за между ними мелькают три жилые постройки прошлого века. Высокие сосны скрывают их от шумного города, что остался за МКАД, но всего 3 минуты пешком и вы снова в цивилизации: новостройки, школа, автобусы, маршрутки, железная дорога.

Здешние высотки — популярные панельки серии М111−90, что возводит МАПИД. Подобные многоэтажки можно найти в каждом районе города. Все удобства для себя создают жильцы с помощью товарищества собственников.

Дом № 3А был построен в 2006 году. Михаил говорит, что квартиры здесь некоторым давали от профсоюза. А те, кто вкладывался в жилье на этапе строительства, платил около 600 долларов за квадратный метр. Сам мужчина приобрел квартиру позже, когда уже все было готово, и, естественно, за другую цену.

— В Минске у нас было две квартиры: двушка и однушка. Мы их продали, чтобы взять тут трешку. В первую очередь, понравился чистый воздух и наличие парковочных мест. Единственные отголоски Минска слышны в летнее время — байкеры гоняют на море. И тем, у кого окна выходят на дорогу, приходится несладко, — делится мнением Михаил. — Мы не жалеем, что сюда переехали. Автобусы и маршрутки ходят прямо до Комаровки, Немиги, вокзала, Каменной Горки… Только что продуктовых магазинов нормальных нет, но все жильцы работают в городе, поэтому затариваются там.

Мужчина рассказывает, что в его доме квартиры продают нечасто, но вот желающих снять жилье, хватает. По его подсчетам, около 30% жильцов — арендаторы.

«Планировали перебраться в загородный дом, но нашли компромисс»

Забор, что огораживает квартал от дороги, появился вместе с высотками. Не довели его только до последнего дома, построенного в 2009 году. Тут и шлагбаума нет. В этом, как говорит Николай, жильцы необходимости не видят.

— Чужие свои машины обычно не ставят, редко когда заедут посетители кафе. Летом, когда все выезжают на Минское море, тоже проблем с машинами и трафиком нет, хотя раньше, до строительства круговой дороги у нас на повороте, частенько стояли в пробках.

Подъезд крайнего дома № 3 В украшен новогодними гирляндами. Попасть внутрь прохожему не удастся, так как в домах сидят консьержи. После стольких лет подъезд выглядит ухоженным, лифты — чистые — уютно, как дома. На одном из этажей у лифта лежит ковер, по углам стоят сухоцветы.

Выходим на общий балкон и ахаем от открывающегося вида на лес и Свислочь.

— У нас угловая квартира и в комнате и кухне вот такой же вид. Закаты здесь волшебные, — рассказывает Николай. Он вместе семьей переехал сюда 7 лет назад. До этого они жили в старом доме на Глебки. — Мы планировали перебраться в загородный дом, но нашли компромисс. По факту тут и природа кругом, но с плюсами городской жизни. Одним из вариантов для переезда был ЖК «Браславский», но здесь экстерьер получше.

— Единственное, с чем здесь возникают иногда проблемы — вода. Сперва ее нельзя было пить из-за высокого уровеня железа. Сантехника и фильтры не выдерживали. Больше года назад санаторий «Криница», который обеспечивает нас водой, поставил станцию обезжелезивания, поэтому стало намного лучше. Сейчас бывают ситуации, когда она отсутствует. В этом отопительном сезоне бывало и на полдня пропадала вода. Постепенно все улучшается, надеюсь, что и перебои прекратятся. Но шансов, что нас когда-нибудь переведут на городское обслуживание, мало. Не знаю, почему про это не подумали на этапе строительства, — размышляет Николай.

Лес — это не только свежий воздух, но и клещи. Проблема всегда решается товариществом. В сезон вызывают сан службу для обработки территории вокруг дома и детской площадки.

«На месте новых домов у нас были огороды»

Все придомовые территории выглядят ухоженными. У столбиков все минималистично: скамейки, туи и небольшие клумбы с вечнозеленым можжевельником. Хрущевки лавками тоже не обделены, но здесь и более креативные места для отдыха — на что богаты, как говорится.

Дома старого жилфонда были построены в разное время для сотрудников санатория «Криница». Самый молодой из этой тройки крайняя кирпичная девятиэтажка. Здесь на лавочке мы знакомимся с Людмилой.

Женщина проработала в санатории официанткой 50 лет. Работа ей всегда нравилась, правда сейчас есть проблемы с ногами, недавно перенесла операцию.

— Это третий дом, который я сменила за время работы. Сначала получила комнату в общежитии, затем мы с мужем жили в том доме (показывает на светлое одноэтажное здание за забором — это территория санатория. — Прим. редакции). Когда-то это был коровник, который переделали под жилой дом с шестью квартирами. Нам досталась двухкомнатная, где мы прожили 13 лет. Позже с двумя детьми мы получили жилье здесь, — рассказывает жительница. — На месте новых домов у нас были огороды. По одной сотке на квартиру. Помню, нам даже деньги за них потом выплатили.

Женщина признается, что и сама была не прочь получить жилье в новостройке, писала заявление на расширение, но квартиру так и не получила: метража на четверых хватало.

— В этом доме есть вопросы не только к чистоте воде, но и отоплению. Но, кажется, долгожители к этим проблемам привыкли. Кто-то уже давно бутилированную воду покупает, кто-то, как Людмила, пьет кипяченую, а по поводу тепла всегда звонят в ЖЭС. Специалисты приезжают по первому звонку. В остальном все хорошо — только живи, — подчеркивает женщина.

Больше года назад здесь делали дорогу, так как территория была в ямах, а после дождя оставались лужи. Дом стоит у самого леса, при ремонте дороги тут построили лестницу и стену, но до ума так и не довели: что-то отштукатурили, блоки не покрасили.

Капитального ремонта в доме не было, но его очень ждут. Подъезд хоть и старый, с пластинчатыми радиаторами, но выглядит прилично. Все держится на кошельках и энтузиазме жильцов: на некоторых этажах стены окрашены, но в большинстве выглядывает голый кирпич — любителям лофта бы понравилось.

«Этот позор напротив мы смастерили от безысходности»

Через несколько минут к нам подходит Татьяна Александровна, которая живет здесь же. Женщине 74 года и всю жизнь она провела в окружении этого леса. Помнит, когда Свислочь в этих местах была узкой, а о водохранилищах и речи не было.

— Моя мама работала в доме отдыха, который потом уже стал санаторием. Сперва мы жили в бараке, что находился ближе к реке. После того, как его снесли, получили полуторку на четверых в пятиэтажке. Мама стояла на расширении, поэтому и получили в итоге квартиру в этом доме — трешку в 64 квадратных метра.

Татьяна не представляет себе жизнь в другом месте. Не отпускает и то, что с некоторыми соседями она прошла бок о бок всю жизнь: вместе они играли у реки, а сейчас встречают старость в соседних квартирах.

— Тут так хорошо, что слов нет. Но для полного счастья не хватает лавок, — говорит женщина. — У нашего дома стоит одна приличная скамейка. Этот позор напротив мы смастерили от безысходности. Наши дома относятся к ЖЭСу, просим поставить нам лавочки, но нам словесно отвечают, что денег на это нет. Оно то может и правда. Если бы сами собрали деньги, то, конечно, все поставили. Но с кого тут их собирать? В доме большинство пенсионеров. Лето приходит, хочется выйти, посидеть. Мы же знаете, как лето проводим? Выходим все кофе пить. Соседка с первого этажа его делает, передает чашки, а мы тут уже по сладкому соображаем: конфеты, печенье выносим. Песни поем иногда, но сейчас уже редко. И все красиво, кроме нашей лавки.

Самодельная зона отдыха стоит на месте бывшей детской площадки. О ней напоминает часть нижней конструкции качель. «Нужно доску прибить — и детям будет, где время проводить», — рассчитывают хотя бы на это пожилые люди.

— Территорию убирает дворник, но и мы, женщины, иногда выходим прибраться. До леса добраться не можем, но и там руки нужны: много сломанных веток лежат. Клумбы — тоже наше творение. Здесь у нас цветов — море. Летом, когда кто в гости к нам в квартал прогуляться, всегда зелень фотографируют. И вы приезжайте.