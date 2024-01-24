«Машина в продаже пять месяцев, но никто не позвонил!» 24.01.2024, 11:27

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VW Passat B8 уже никому из белорусов не интересен?

Дмитрий чуть больше года владеет Volkswagen Passat B8. Мужчина продаёт своё авто около пяти месяцев, и за это время ему ни разу не позвонили по объявлению. Почему так происходит — рассказывает av.by.

Что не так с VW Passat?

— Машины меняю каждый год — скажем, как перчатки! — расплывается в улыбке Дмитрий. — Такой у меня подход. Можете осуждать, если хотите. Но если есть деньги, желание и возможность — почему бы и нет.

— А какой у вас был автомобиль до «Пассата»?

— Fiat Linea, продал его в 2021-м буквально за пять минут! Поэтому сейчас и удивлён, что Passat «висит» в продаже уже чуть ли не полгода, — вздыхает мужчина.

— Сколько вы хотите выручить за машину?

— Как и указано — $17 500. Состояние у автомобиля почти идеальное! Денег я на него никогда не жалел, покупал в Германии в сентябре 2022-го. На одометре честный пробег в 255 000 км. Седан полностью обслужен и не требует дополнительных вложений, — рассказывает владелец, подъезжая к первому дилеру. — Из нюансов — некий окрас крыла... Там напыл 200 микрон — ерунда! 50 процентов машин с таким ездят. Может, притёртость или, как это бывает, на парковке «помогли». У меня вот произошло похожее на другом авто: собака ударилась о крыло. И был оформлен европротокол с участием пса...

Без ремня цена не та...

Далее журналисты и Дмитрий оказались на пороге компании «Атлант-М Автомобили с пробегом». Дмитрий говорит, что хотел бы продать авто физлицу, а не отдавать в автохаус или дилерский центр. Сюда же он заехал, дабы понять ориентир по цене на подобные экземпляры.

— Добрый день! У вас во дворе стоит моя прекрасная «ласточка». Сможете спуститься и оценить? — обращается Дмитрий к сотруднику.

— Что за автомобиль и в каком состоянии? И будьте добры, покажите техпаспорт, — вежливо отвечает мужчина.

— У меня седан VW Passat B8 2018 года выпуска в комплектации Comfortline. Двигатель — бензиновый 1,4-литровый мощностью 125 л. с. Покупалась машина в 2022 году в Германии, здесь я первый и единственный владелец. Пробег большой — 255 000 км, однако честный, — даёт краткие вводные данные о ТС Дмитрий.

— А где обслуживался автомобиль? — задаёт первый вопрос сотрудник автоцентра.

— Своими силами! Моя профессия как раз связана с обслуживанием машин.

— Ясно-понятно. А ремень ГРМ когда последний раз меняли?

— Я подозреваю, что он вообще не менялся! Но на качество езды это никак не влияет...

— В Беларуси по регламенту надо каждые 120 000 км менять, а у вас уже 255 000 км накатано…

— Так машина из Европы! А там законы другие: ГРМ меняется на 210 000 км. Наверное, потому предыдущий владелец и не занимался этим, — делится своим предположением Дмитрий.

— Возможно, и так. Мне надо пятнадцать минут, чтобы изучить все нюансы. Скоро приду к вам с ответом, — говорит специалист после того, как осмотрел авто снаружи и внутри.

Через время сотрудник возвращается:

— В общем, я тут посчитал... Цена, которую мы будем предлагать до диагностики, — $13 500. Почему? Ремень ГРМ под замену — раз, замена сцепления и обслуживание мехатроника DSG — два! Чтобы это сделать, понадобится приблизительно $1 500 в эквиваленте.

— Если учитывать работу мастеров и оригинальные запчасти… да. Тут я с вами соглашусь.

— Ну вот и посчитаем: $13 500 мы вам даём + $1 500 за ремонт. $15 000 — продажная цена. Может, чуть больше. Но это мы узнаем только после полной диагностики автомобиля. На всякий случай возьмите визитку. Сверху указан мой номер телефона — звоните, если надумаете, — говорит менеджер.

Ни одного звонка за месяц!

Далее журналисты и Дмитрий выехали со стоянки, обсуждая сумму, которую предложил дилер.

— Я прекрасно понимаю, сколько всё это стоит, и данные цифры — истинная правда, — неожиданно сообщает нам Дмитрий. — Я сам работаю на сервисе у дилера. Заключение специалиста меня не удивило. Он переживает за ГРМ и сцепление в DSG… А я вот не переживаю! Думаю, время замены подойдёт только после 260 000 км пробега.

— Вы уже отдавали машину на стоянку комиссионки где-то…

— Да, было дело. Я ставил VW Passat на площадку «ДрайвМоторс» на месяц, но результата не оказалось от слова «совсем». Сначала ценник был $18 500, потом — $17 500. На выкуп они предлагали мне $14 000... Но, насколько я знаю, ребята звонили для оценки как раз в «Автомобили с пробегом».

— Удивительно, конечно, что VW Passat 8-го поколения никого не интересует...

— Ну да! А ещё «народный автомобиль»… И что, он уже никому не нужен? Люди, очнитесь! «Бэ восьмой» в отличном состоянии. Эх, дожили до того, что и Volkswagen уже не пользуется популярностью, — разочарованно вздыхает Дмитрий, сворачивая ко второму дилеру.

«VW Passat на выкуп вообще не берём»

Дождавшись сотрудника в автохаусе «Мегаполис» и рассказав ему о машине, услышали в ответ:

— «Пассаты» на выкуп вообще не берём! Не пользуются они сейчас спросом, извините.

— А если на комиссию у вас поставить, сколько предложите? — не опуская руки, задаём вопрос мужчине.

— А вы сколько хотите за свою машину?

— $17 000. Возможно, даже $16 500, — чуть снижая цену, отвечает сотруднику Дмитрий.

— По вашей сумме и поставили бы — за $16 500. Плюс сверху наша комиссия. А она для всех экземпляров у нас индивидуальная.

«Нормальный и честный автомобиль»

Последняя остановка — для тщательного осмотра машины автоподборщиком компании avto-device.by. Возможно, именно он поможет увидеть незаметные другим нюансы?

— Есть сейчас у ваших клиентов спрос на такие «Пассаты»? — задали вопрос специалисту.

— Спрос-то есть, но люди обычно хотят 1.6 или 1.8. И не в седане! А вот с 1,4-литровым TSI сейчас сложно продаются.

Подборщик внимательно изучает Volkswagen Passat B8, после чего делает своё заключение:

— Я лично ничего не вижу плохого в этой машине. «Пассат» точно ещё поездит, так как для пробега в 250 000 км находится в очень хорошем состоянии. Коробка здесь вообще самая лучшая, на мой взгляд. Окрас двери с крылом — это не критично. По салону — всё в отличном виде. CZCA 1.4 TSI — проверенный временем двигатель, он давным-давно ставился ещё и на Skoda Rapid, и на VW Polo Sedan. Надёжный агрегат!

— Не вижу никаких проблем в данном пробеге, но коробку обслужить всё же придётся. А если не обслужите, то потребуется нивелировать этот момент торгом. Комплектация хорошая: есть навигация, передние LED-фары, современная TFT приборная панель. В общем, нормальный и честный автомобиль. Я бы его рекомендовал своим клиентам. Ну а оценил бы в $16 000—16 500 без обслуживания коробки DSG.