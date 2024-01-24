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«Машина в продаже пять месяцев, но никто не позвонил!»

  • 24.01.2024, 11:27
  • 1,792
«Машина в продаже пять месяцев, но никто не позвонил!»

VW Passat B8 уже никому из белорусов не интересен?

Дмитрий чуть больше года владеет Volkswagen Passat B8. Мужчина продаёт своё авто около пяти месяцев, и за это время ему ни разу не позвонили по объявлению. Почему так происходит — рассказывает av.by.

Что не так с VW Passat?

— Машины меняю каждый год — скажем, как перчатки! — расплывается в улыбке Дмитрий. — Такой у меня подход. Можете осуждать, если хотите. Но если есть деньги, желание и возможность — почему бы и нет.

— А какой у вас был автомобиль до «Пассата»?

— Fiat Linea, продал его в 2021-м буквально за пять минут! Поэтому сейчас и удивлён, что Passat «висит» в продаже уже чуть ли не полгода, — вздыхает мужчина.

— Сколько вы хотите выручить за машину?

— Как и указано — $17 500. Состояние у автомобиля почти идеальное! Денег я на него никогда не жалел, покупал в Германии в сентябре 2022-го. На одометре честный пробег в 255 000 км. Седан полностью обслужен и не требует дополнительных вложений, — рассказывает владелец, подъезжая к первому дилеру. — Из нюансов — некий окрас крыла... Там напыл 200 микрон — ерунда! 50 процентов машин с таким ездят. Может, притёртость или, как это бывает, на парковке «помогли». У меня вот произошло похожее на другом авто: собака ударилась о крыло. И был оформлен европротокол с участием пса...

Без ремня цена не та...

Далее журналисты и Дмитрий оказались на пороге компании «Атлант-М Автомобили с пробегом». Дмитрий говорит, что хотел бы продать авто физлицу, а не отдавать в автохаус или дилерский центр. Сюда же он заехал, дабы понять ориентир по цене на подобные экземпляры.

— Добрый день! У вас во дворе стоит моя прекрасная «ласточка». Сможете спуститься и оценить? — обращается Дмитрий к сотруднику.

— Что за автомобиль и в каком состоянии? И будьте добры, покажите техпаспорт, — вежливо отвечает мужчина.

— У меня седан VW Passat B8 2018 года выпуска в комплектации Comfortline. Двигатель — бензиновый 1,4-литровый мощностью 125 л. с. Покупалась машина в 2022 году в Германии, здесь я первый и единственный владелец. Пробег большой — 255 000 км, однако честный, — даёт краткие вводные данные о ТС Дмитрий.

— А где обслуживался автомобиль? — задаёт первый вопрос сотрудник автоцентра.

— Своими силами! Моя профессия как раз связана с обслуживанием машин.

— Ясно-понятно. А ремень ГРМ когда последний раз меняли?

— Я подозреваю, что он вообще не менялся! Но на качество езды это никак не влияет...

— В Беларуси по регламенту надо каждые 120 000 км менять, а у вас уже 255 000 км накатано…

— Так машина из Европы! А там законы другие: ГРМ меняется на 210 000 км. Наверное, потому предыдущий владелец и не занимался этим, — делится своим предположением Дмитрий.

— Возможно, и так. Мне надо пятнадцать минут, чтобы изучить все нюансы. Скоро приду к вам с ответом, — говорит специалист после того, как осмотрел авто снаружи и внутри.

Через время сотрудник возвращается:

— В общем, я тут посчитал... Цена, которую мы будем предлагать до диагностики, — $13 500. Почему? Ремень ГРМ под замену — раз, замена сцепления и обслуживание мехатроника DSG — два! Чтобы это сделать, понадобится приблизительно $1 500 в эквиваленте.

— Если учитывать работу мастеров и оригинальные запчасти… да. Тут я с вами соглашусь.

— Ну вот и посчитаем: $13 500 мы вам даём + $1 500 за ремонт. $15 000 — продажная цена. Может, чуть больше. Но это мы узнаем только после полной диагностики автомобиля. На всякий случай возьмите визитку. Сверху указан мой номер телефона — звоните, если надумаете, — говорит менеджер.

Ни одного звонка за месяц!

Далее журналисты и Дмитрий выехали со стоянки, обсуждая сумму, которую предложил дилер.

— Я прекрасно понимаю, сколько всё это стоит, и данные цифры — истинная правда, — неожиданно сообщает нам Дмитрий. — Я сам работаю на сервисе у дилера. Заключение специалиста меня не удивило. Он переживает за ГРМ и сцепление в DSG… А я вот не переживаю! Думаю, время замены подойдёт только после 260 000 км пробега.

— Вы уже отдавали машину на стоянку комиссионки где-то…

— Да, было дело. Я ставил VW Passat на площадку «ДрайвМоторс» на месяц, но результата не оказалось от слова «совсем». Сначала ценник был $18 500, потом — $17 500. На выкуп они предлагали мне $14 000... Но, насколько я знаю, ребята звонили для оценки как раз в «Автомобили с пробегом».

— Удивительно, конечно, что VW Passat 8-го поколения никого не интересует...

— Ну да! А ещё «народный автомобиль»… И что, он уже никому не нужен? Люди, очнитесь! «Бэ восьмой» в отличном состоянии. Эх, дожили до того, что и Volkswagen уже не пользуется популярностью, — разочарованно вздыхает Дмитрий, сворачивая ко второму дилеру.

«VW Passat на выкуп вообще не берём»

Дождавшись сотрудника в автохаусе «Мегаполис» и рассказав ему о машине, услышали в ответ:

— «Пассаты» на выкуп вообще не берём! Не пользуются они сейчас спросом, извините.

— А если на комиссию у вас поставить, сколько предложите? — не опуская руки, задаём вопрос мужчине.

— А вы сколько хотите за свою машину?

— $17 000. Возможно, даже $16 500, — чуть снижая цену, отвечает сотруднику Дмитрий.

— По вашей сумме и поставили бы — за $16 500. Плюс сверху наша комиссия. А она для всех экземпляров у нас индивидуальная.

«Нормальный и честный автомобиль»

Последняя остановка — для тщательного осмотра машины автоподборщиком компании avto-device.by. Возможно, именно он поможет увидеть незаметные другим нюансы?

— Есть сейчас у ваших клиентов спрос на такие «Пассаты»? — задали вопрос специалисту.

— Спрос-то есть, но люди обычно хотят 1.6 или 1.8. И не в седане! А вот с 1,4-литровым TSI сейчас сложно продаются.

Подборщик внимательно изучает Volkswagen Passat B8, после чего делает своё заключение:

— Я лично ничего не вижу плохого в этой машине. «Пассат» точно ещё поездит, так как для пробега в 250 000 км находится в очень хорошем состоянии. Коробка здесь вообще самая лучшая, на мой взгляд. Окрас двери с крылом — это не критично. По салону — всё в отличном виде. CZCA 1.4 TSI — проверенный временем двигатель, он давным-давно ставился ещё и на Skoda Rapid, и на VW Polo Sedan. Надёжный агрегат!

— Не вижу никаких проблем в данном пробеге, но коробку обслужить всё же придётся. А если не обслужите, то потребуется нивелировать этот момент торгом. Комплектация хорошая: есть навигация, передние LED-фары, современная TFT приборная панель. В общем, нормальный и честный автомобиль. Я бы его рекомендовал своим клиентам. Ну а оценил бы в $16 000—16 500 без обслуживания коробки DSG.

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