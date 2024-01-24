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Преподавателя уголовного права задержали после экскурсии в молодечненский РОВД

  • 24.01.2024, 11:30
  • 1,466
Преподавателя уголовного права задержали после экскурсии в молодечненский РОВД

Что стало причиной?

Преподаватель уголовного права привел студентов в РОВД на экскурсию, его задержали и отправили на «сутки».  Этой историей поделился с правозащитным центром «Весна» журналист из Молодечно Евгений Суховерх, который дважды отбывал административные аресты в 2023 году.

По его словам, бывший силовик и преподаватель уголовного права в колледже привел своих студентов на экскурсию в Молодечненский РОВД, который находится рядом с ИВС, где сидел Евгений. На выходе оттуда его позвали сотрудники РОВД и задержали.

Причиной стали фотографии с одной из белорусских акций в Вильнюсе, которые сделал преподаватель.

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