Преподавателя уголовного права задержали после экскурсии в молодечненский РОВД 24.01.2024, 11:30

1,466

Что стало причиной?

Преподаватель уголовного права привел студентов в РОВД на экскурсию, его задержали и отправили на «сутки». Этой историей поделился с правозащитным центром «Весна» журналист из Молодечно Евгений Суховерх, который дважды отбывал административные аресты в 2023 году.

По его словам, бывший силовик и преподаватель уголовного права в колледже привел своих студентов на экскурсию в Молодечненский РОВД, который находится рядом с ИВС, где сидел Евгений. На выходе оттуда его позвали сотрудники РОВД и задержали.

Причиной стали фотографии с одной из белорусских акций в Вильнюсе, которые сделал преподаватель.