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«Жирный крест на железной дороге»: уничтожены инженерные подразделения РФ возле Мариуполя

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  • 24.01.2024, 11:38
  • 3,518
«Жирный крест на железной дороге»: уничтожены инженерные подразделения РФ возле Мариуполя

Разгромлена российская военная базе в поселке Гранитное.

По району базирования инженерных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в поселке Гранитное Донецкой области был нанесен удар. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram 24 января.

«Утро хороших новостей. Поселок Гранитное. Очередной удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов, который окончательно разбил надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники», — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, это не только точка, а «жирный крест» на потенциале железной дороги из России к временно оккупированным территориям минимум на 2024 год. Также советник городского головы Мариуполя поблагодарил всех причастных к удару по противнику, в первую очередь тех, кто в оккупации.

«Теперь можно попросить «кару небесную» на другой мост? И похоронить уже автомобильную логистику на Волноваху серьезно и надолго?» — добавил Петр Андрющенко.

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