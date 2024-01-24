«В регионах «слабовики» гоняются за собственной тенью» 24.01.2024, 11:59

История об усиливающейся паранойи.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Виктор из Полоцка:

— На всех сайтах промелькнула очередная новость в привычном абсурдистском стиле. Житель соседнего Новополоцка в подпитии позвонил в тамошнее отделение милиции, произнеся два слова «Слава Украине!» За это беднягу арестовали, затащили в суд и приговорили к 15 суткам ареста за «телефонное пикетирование».

По этому поводу я вспомнил историю, произошедшую два года назад с моим тестем Николаем. Он живет в одном из местечек нашей замечательной страны. Однажды утром к нему домой пришли милиционеры и повезли его в местный РОВД, как они сказали, для разговора с начальником. Теща, естественно, была напугана, мы все волновались. Тесть жил жизнью обычного провинциального пенсионера, не был общественным деятелем или пользователем социальных сетей.

Сотрудник отдела милиции сразу сообщил Николаю, что его подозревают в «незаконном пикетировании». Дело в том, что накануне, в конце февраля 2022 года, состоялся назначенный Лукашенко так называемый «референдум». В тот же день многие белорусы пришли на избирательные участки, чтобы высказать протест против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Мой же тесть тогда пошел на прогулку, во время которой посидел на скамейке перед школой, где располагалась избирательная комиссия. За что и попал в поле зрения бдительных «стражей порядка». Однако Николай не смутился, он пояснил, что просто сидел, не держа в руках никаких плакатов.

— Почему вы сидели там в 14:00? — не унимался милиционер.

— А я вообще не имею часов. Я даже не знал, который час, — ответил тесть.

— На какие Telegram-каналы подписаны? — не отцеплялся начальник.

Пришлось тестю объяснять, что смартфона у него нет, да и видит плохо, поэтому не читает никакие каналы.

После этого Николая отпустили. На теперешнее время начальник местечкового РОВД проявил большую «гуманность», ведь могли бы устроить обыск ради профилактики.

Ну а совет для белорусов может быть только один: держитесь подальше от всех этих карательных органов.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram