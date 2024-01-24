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ВСУ показали работу уникального дрона-самурая

  • 24.01.2024, 13:09
  • 2,078
ВСУ показали работу уникального дрона-самурая

Ленд-лиз из Японии?

Украинские военные показали полет необычного FPV-дрона с японским мечом — катаной Соответсвующее видео опубликовал главный редактор онлайн-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в своем Telegram-канале в среду, 24 января.

На видео военные запустили коптер, к раме которого прикрепили меч. Кроме этого дрон-камикадзе оснастили полезной нагрузкой. Несмотря на свою необычную конфигурацию, беспилотный летательный аппарата, направляемы оператором, выполнил несколько маневров в небе и благополучно приземлился. Скорее всего, это шуточный эксперимент, ведь сложно представить такое оружие в реальном бою, хотя теоретически вращающийся дрон с мечом может ранить человека.

«Многоразовый дрон-самурай, ленд-лиз из Японии», — подписал Юрий Бутусов опубликованное видео.

В комментариях к посту пользователи уже успели назвать необычный беспилотник «многоразовым камикадзе» и «аэрокатаной». А некоторые даже посоветовали в следующий раз «вооружить» коптер украинской булавой вместо японского оружия.

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