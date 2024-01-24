Белорусские рыбаки продолжают удивлять трофеями 24.01.2024, 11:40

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Многие обустраиваются на льду с домашним комфортом.

Погода в этом году радует любителей зимних развлечений. Рыбаки в их числе. Сезон «твердой» воды наступил еще в декабре: реки и озера сковало льдом, значит, можно добраться до самых рыбных мест, которые недоступны летом. Например, ловить прямо на середине огромного водоема, пишет newgrodno.by.

Так происходит, например, на Зельвенском водохранилище. Это один из самых популярных мест у рыбаков из Гродненской области, а также у гостей из соседних регионов.

В выходные дни на льду водохранилища многолюдно. Прямо на середине акватории раскинулся целый палаточный городок. Зачем нужна палатка? Многие теперь ловят с комфортом: в рыбацкая палатка защищает от ветра и мороза, а еще от любопытных глаз. Ведь никто не увидит, как вы там таскаете рыбу одну за одной, а значит не будет бурить лунку рядом с вашей.

А рыба хоть клюет?

«Рыбы нет», — отвечает нам один из рыбаков. Причем, надпись выложил из плотвы и подлещиков, которые натягал здесь же.

В Беларуси в разгаре сезон зимней рыбалки

«Кайф», — утверждает рыбачка. У нее в прилове есть и пару неплохих щук.

Еще, конечно, здесь берет окунь. Это традиционная зимняя рыба.

В Беларуси в разгаре сезон зимней рыбалки

Отметим, что несмотря на прочный и толстый лед, всем, кто решил отправиться на рыбалку или просто на прогулку по озеру, стоит соблюдать меры безопасности. Прежде всего, надеть спасательный жилет. Также важно иметь при себе так называемый самоспасатель: это два острых наконечника, соединённых шнурком, который вешается на шею. Они помогают выбраться из полыньи. Купить их можно буквально за 10 рублей или сделать самостоятельно.

Также запрещено бурить лунки очень близко одна от одной, а еще собираться на льду «толпой».