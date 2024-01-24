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Зачем у хороших хозяек всегда стоит стакан с уксусом в холодильнике?

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  • 24.01.2024, 12:11
  • 4,546
Зачем у хороших хозяек всегда стоит стакан с уксусом в холодильнике?

Хитрость раскрыта.

Ваш холодильник – не просто место для хранения продуктов, но и своеобразное сердце вашей кухни. Но как избежать неприятных запахов, которые могут портить вкус ваших продуктов?

Сохранение свежести и избежание посторонних запахов в холодильнике – задача не из легких. Но регулярный уход и простые приемы могут сделать вашу жизнь проще, пишет glavred.info.

Что делать, если в холодильнике появился неприятный запах?

Неприятные запахи в холодильнике могут возникнуть из-за небрежного отношения. Длительное хранение скоропортящихся продуктов может стать источником проблемы.

Регулярная уборка с использованием натуральных средств, таких как уксус, бикарбонат соды и лимон, может эффективно бороться с неприятными запахами.

Уксус – ваш верный помощник

Поставьте стакан с уксусом в холодильник, и вы заметите, как он дезодорирует и дезинфицирует пространство. Специальный спрей с уксусом также может использоваться для очистки полок. Простой, но эффективный метод, который сэкономит вам время и средства.

Лимон, картошка и кофе – еще несколько секретов

Положите в холодильник ломтики лимона, картошку или миску с кофейной гущей. Эти природные абсорбенты не только поглотят неприятные запахи, но и наполнят пространство свежими ароматами.

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