закрыть
24 января 2024, среда, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В порту Петербурга второй раз за месяц нашли тонну кокаина

4
  • 24.01.2024, 12:19
  • 3,328
В порту Петербурга второй раз за месяц нашли тонну кокаина

Что известно.

Крупную контрабанду наркотиков из Бельгии нашли в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила Федеральная таможенная служба России.

«Контрабанду 1200 кг наркотика пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербург с коллегами из ФСБ. При сканировании контейнера из Бельгии инспекторы заметили странные вложения: среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком. Экспертиза показала, что это кокаин. Таможенники возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.

Это уже второй случай с начала месяца, когда в Большом порту Петербурга находят кокаин в таких объемах.

10 января более тонны кокаина обнаружили в контейнере из Никарагуа. Тогда российское ведомство опубликовало снимок брикетов, разложенных у контейнеров на земле, приблизительно половина из них помечены словом Dior, вторая часть — BBB.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип