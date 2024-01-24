В порту Петербурга второй раз за месяц нашли тонну кокаина 4 24.01.2024, 12:19

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Что известно.

Крупную контрабанду наркотиков из Бельгии нашли в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила Федеральная таможенная служба России.

«Контрабанду 1200 кг наркотика пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербург с коллегами из ФСБ. При сканировании контейнера из Бельгии инспекторы заметили странные вложения: среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком. Экспертиза показала, что это кокаин. Таможенники возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.

Это уже второй случай с начала месяца, когда в Большом порту Петербурга находят кокаин в таких объемах.

10 января более тонны кокаина обнаружили в контейнере из Никарагуа. Тогда российское ведомство опубликовало снимок брикетов, разложенных у контейнеров на земле, приблизительно половина из них помечены словом Dior, вторая часть — BBB.