Ликвидированный в Украине белорусский офицер оказался уроженцем Гомеля 16 24.01.2024, 12:24

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Денис Лазарев

Что о нем известно.

В Украине заявили о первом подтвержденном случае участия наемника из Беларуси в боях за Крынки (украинский плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области) в составе армии РФ. Он был убит 23 января, и его личность установили благодаря найденным при нем документам, которые опубликовал Телеграм-канал украинского военкора Андрея Цаплиенко.

Журналист сообщил, что, судя по военному билету, убитым оказался старший лейтенант Денис Лазарев 1976 года рождения.

«Он штурмовал Крынки в составе 328 полка новосозданной 104 десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Военный билет беларусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения», — отметил военкор.

Вероятно, Лазареву пришлось восстановить свой военный билет перед подписанием контракта с ВС РФ.

В военном билете офицера запаса указано, что Лазарев родился в Гомеле и служил в ВС РБ в 1999–2004 годах, то есть был кадровым военным. В последние годы своей службы в Беларуси он имел должность командира взвода и заместителя командира роты в воинской части № 61357, дислоцированной в Минске (Уручье).

Как выяснил «Флагшток», погибшего мало что связывало с Гомелем — всю свою взрослую жизнь он провел в Минске. По информации из баз данных, которую предоставили редакции КиберПартизаны, Лазарев числился военнослужащим еще в 2007 году. Затем работал в частных фирмах, которые занимались климатическими системами — был завхозом, мастером и директором.

Лазарев имел высшее образование, не совершал серьезных правонарушений. Судя по информации в соцсетях, увлекался пейнтболом, рейсингом. Вообще, о своей личной жизни рассказывал очень мало, ничего не сообщал о семье, политических взглядах.

На заброшенной странице Лазарева в «Одноклассниках» сохранились его фото в армии, с пистолетом, во время игры в пейнтбол.

Страница погибшего в соцсети «ВКонтакте», где он появлялся два месяца назад, также мало о чем говорит. Однако примечательно, что для того, чтобы сделать свой профиль анонимным, Лазарев использовал фото бывшего российского президента Дмитрия Медведева с отражением ядерного взрыва в очках.