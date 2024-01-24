Синоптики рассказали, какие «прелести» принесет в Беларусь циклон из Рижского залива 24.01.2024, 12:30

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Начало пообещали уже сегодня.

Синоптики предупредили белорусов о надвигающемся фронте, который несет с собой осадки. При этом температуру спрогнозировали в обе стороны от нуля и порывистый ветер. Начало всех этих «прелестей» пообещали уже сегодня и – на три дня дальше, пишет telegraf.news. А к 25 января – похолодание.

Белорусов, живущих на западе республики, уже сегодня, 24 января, призвал готовиться в погодным проблемам ТГ-канал @nadvorie. Приближаются осадки фронта, сообщили синоптики, и предупредили, что фронт выглядит со спутника «довольно-таки мощным», по данным радиолокаторов, в 50-80 км от Бреста и Гродно видны обширные зоны интенсивного снегопада.

«Ожидайте мокрый снег, иногда весьма сильный, с видимостью 500 м и менее», предупредили на погодном канале.

В Белгидромете на 24 января тоже пообещали неспокойную погоду: облачно, во многих районах, в том числе в Минске, – мокрый снег, дождь и, соответственно, «снежную кашу», на отдельных участках дорог – гололедицу. «Ветер юго-западный, южный умеренный до порывистого, местами по западу сильный порывистый», сообщили синоптики. И добавили о температуре: максимальная днем 0..+5°С., вечером 0..+2°С.

25 января, по информации Белгидромета, погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с Рижского залива. Этот день тоже предсказали облачным, с осадками в виде мокрого снега. Предупредили о тумане, гололеде и гололедице. Порывистом ветре и такой неприятности, как налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток пообещали -1..+6°С.

26 января ночью «территория Беларуси окажется в тыловой части циклона, центр которого переместится на Курскую область», сообщили государственные синоптики. Пообещали облачную с прояснениями погоду, мокрый снег, слабую метель, гололед и гололедицу на большей части территории страны. «Ветер северо-западный, северный порывистый, ночью по юго-западу Беларуси местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет -3..+2°С», сообщили в Белгидромете.

27 января погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши, сообщили синоптики. Пообещали облачную с прояснениями погоду, со снегом, но уже кратковременным. В отдельных районах предсказали слабый туман и гололед с гололедицей. «Ветер неустойчивый слабый до умеренного, по западу местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -9°С; максимальная днем -4..+2°С», уточнили субботнюю погоду в Белгидромете.