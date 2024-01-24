Британия обнаружила новое доказательство использования Россией ракет из КНДР 1 24.01.2024, 12:37

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На фрагменте нашли написанный от руки корейский иероглиф.

Британские эксперты исследовали остатки одной из баллистических ракет, выпущенных Россией по Харькову. Они нашли на фрагменте написанный от руки корейский иероглиф.

Об этом сообщает Yonhap.

Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) изучают остатки баллистической ракеты, по которой Россия 2 января ударила по Харькову. На барометре обнаружили этикетку с написанным от руки корейским иероглифом «ㅈ».

Какие еще находки свидетельствуют о том, что это ракета КНДР

На других компонентах ракеты корейских иероглифов не было найдено. Однако эксперты обратили внимание на дополнительные фрагменты, такие как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112. Учитывая это, по их мнению, это может быть северокорейская ракета KN-23 с дальностью полета до 700 км и боевой. частью весом 500 кг.

В частности, повторяющееся на ряде фрагментов ракеты число 112 может указывать на «завод 11 февраля» в Северной Корее, где собираются такие ракеты, или на 2023 год по северокорейскому календарю.

CAR отметили, что использование Россией таких ракет является очередной демонстрацией ее намерения поддерживать свои военные усилия в Украине даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения.