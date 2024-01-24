В Беларуси запретили обучающий плакат для детей

В Беларуси запретили обучающий плакат для детей2
- 24.01.2024, 12:41
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Что с ним не так.
Обучающий плакат «Изучаем время» для детей старше трех лет оказался небезопасным. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта.
Интерактивный плакат производства китайской компании «Иу Жусима Крафтс Кампани Лимитед» запретили к ввозу и продаже в Беларуси.
Он оказался небезопасным по показателям «эквивалентный уровень звука» (при норме не выше 65 акустических децибел у плаката 79 дБА) и «максимальный уровень звука» (вместо положенных 75 дБА — 82 дБА).