Минобороны РФ утверждает, что на борту упавшего Ил-76 находились украинские пленные 20 24.01.2024, 12:44

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Украина не подтверждает эту информацию.

На борту российского самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, якобы находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские СМИ не подтверждают эту информацию. «Украинская правда» пишет, что на борту самолета находились оккупанты и ракеты для комплексов С-300.