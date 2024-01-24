В Лунинце возник дефицит хлеба 24.01.2024, 13:17

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Из-за новых правил «на республиканском уровне».

В магазинах Лунинца в последнее время стал наблюдаться дефицит хлеба. Вероятно, такая проблема есть и в других городах, но подняла его пока только лунинецкая районка.

На полках магазинов Лунинца вечером не найти обычного «кирпичика», пишет «Лунинец Online».

Лучше ситуация в райповских магазинах, так как там пекут свой хлеб. В чем же причина внезапного дефицита?

— Хлебозавод перестал забирать черствый, поэтому стали заказывать меньше, — ответила продавец торгового объекта на вопрос, почему нет «кирпичика».

Директор хлебозавода Павел Вабищевич рассказал, что на республиканском уровне было запрещено забирать из торговли черствый хлеб. Ранее по положениям санитарных норм его пускали на переработку. Теперь этого делать нельзя. Поэтому хлебозавод, забирая черствый хлеб и отправляя его на утилизацию, понесет убытки. На финансовой деятельности это отразилось бы негативно.

— Мы выполняем заявки в тех объемах, которые дают торговые точки. В наших фирменных магазинах проблем с хлебом нет, — заверил Павел Вабищевич.