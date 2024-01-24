закрыть
24 января 2024, среда, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: На месте крушения Ил-76 под Белгородом нет ни одного тела

6
  • 24.01.2024, 13:22
  • 4,656
Эксперт: На месте крушения Ил-76 под Белгородом нет ни одного тела

Это ставит под сомнение версию Минобороны РФ об «украинских пленных».

Заявление российских властей о 65 украинских пленных на борту Ил-76 является фейком, фотографии с места катастрофы подтверждают это, заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

В Интернете опубликованы первые фотографии с места падения российского Ил-76 в Белгородской области. На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко, опровергая фейк россиян о том, что самолет якобы перевозил 65 украинских пленных для обмена.

«Пленных самолетами не перевозят! Тем более, по заявлению МО РФ, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!», - написал эксперт.

Вместе с экипажем 74 человека на борту, по версии МО РФ, но на поле ни единого тела, то есть на борту были 6 членов экипажа, в кабине.

В свою очередь, по версии украинских СМИ, грузом на борту самолета были ракеты для ЗРК «С-300».

Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть после падения и удара о землю была и еще мощная детонация боекомплекта.

Напомним, сегодня в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет «Ил-76».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип