«Новость настолько меня впечатлила, что я вышла во двор и полчаса курила»

24.01.2024, 13:24

2,948

Новый факультатив английского языка в школах поверг белорусов в шок.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о своей реакции на новый факультатив английского языка в белорусских школах:

— Днями увидела новость о новых факультативах в школах, название одного из них настолько меня удивило и впечатлило, что я вышла во двор и полчаса курила.

Факультативный курс английского языка называется «Военный перевод», на котором научат навыкам допроса военнопленных NАТО. Это все, что вам нужно знать о лукашистах! Под лозунгом «Абы не было вайны» белорусов запугивали этой войной 30 лет, а теперь они раздувают пламя войны. Я никогда не видела такого количества «военруков», военной формы и военно-патриотического воспитания, как в 2020-2023 годах.

Лукашисты временно победили свой народ, и теперь «Моська начинает слона пугать». Конечно, над всем этим хочется посмеяться, потому что выглядит это комично. Но теперь, после того, как ракеты полетели с нашей земли на территорию Украины, то стало не до смеха. Ведь сегодня это обычная бомба, а завтра она может быть и ядерной.

Известно, что этот факультатив будет больше для набивания денег в карманы, и проводить его будут какие-то солдаты-идиоты. И этот допрос будет состоять из следующих вопросов: What is your name? How old are you? Where are you from? (Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты?)

Но душе болит от того, что пока европейцы радуются жизни, изучают новейшие технологии в различных областях, наши дети будут тратить время на участие в нелепых милитаристских представлениях.

