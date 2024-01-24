Однопутинцы Илья Давлятчин, «Точка»

24.01.2024, 13:32

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Как школьные товарищи главы РФ потешаются над ним и «создают вечный двигатель».

«В тот момент Володя был очень торжественный. Что-то очень важное произошло в его жизни. Но я знал, что к нему никогда нельзя влезать в душу. Между нами было заведено негласное правило, что о каких-то вещах я его спрашивать не могу.

В тот день меня очень-очень удивило, что он хоть и выпил, но сел за руль. До этого он никогда себе подобного не позволял. Только потом я понял, что таким образом товарищ отмечал со мной свое поступление на работу в КГБ».

Это фрагмент редчайшей книги: «Владимир Путин, история жизни», вышедшей в 2002 году. Автор – один из первых биографов президента Олег Блоцкий. Но эту книгу практически невозможно найти ни в интернете, ни в книжных магазинах. По сути книга была неофициально запрещена вскоре после выхода. И не столько из-за большого количества фотографий в духе «когда был Вова маленький с кудрявой головой». А из-за рассказов его одноклассников. Те были чересчур откровенны и такого наговорили про Путина, что никакой Первый канал и Екатерина Андреева не смогли бы исправить. И пьяная езда по столичным улицам – лишь малая толика таких рассказов.

Сейчас эта книга есть лишь в частных коллекциях. Там нам и удалось ее приобрести за немалые деньги. До ее прочтения мы думали, что Путин смог обогатить только своих друзей вроде Игоря Сечина и Сергея Чемезова или любовниц вроде Алины Кабаевой и Светланы Кривоногих. Но теперь мы выяснили, что грандиозных успехов добились даже одноклассники российского президента.

Родители Владимира Путина сильно опасались, что ребенок родится с патологиями.

«Путины не понаслышке знали о многочисленных примерах неудачных родов у бывших блокадниц, которые долгие годы войны балансировали между жизнью и смертью и чьи организмы были по-прежнему крайне слабы даже через много лет после войны», – Олег Блоцкий, «Владимир Путин, история жизни».

В последние месяцы Владимир Путин регулярно стал удивлять публику, выступая с несвойственными ему заявлениями, которыми он противоречит сам себе. То скажет, что именно государство финансировало пригожинскую ЧВК «Вагнер», то объявит, что истинной целью войны в Украине является оккупация чужих территорий (и то, и то он изначально отрицал). Того и гляди, скоро официально назовет «этих женщин» Катю и Машу своими дочерьми. Ощущение, словно Путин выпил сыворотку правды – и теперь не может держать свой язык за зубами. Вот и совсем недавно он внезапно начал говорить про своих одноклассников. Хотя его об этом никто не спрашивал.

«Я когда - редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками и они часто смотрят на меня. Я, говорят, не верю - это ты или не ты», – сказал Путин на встрече с жителями Анадыри.

С темой двойников прекрасно справляются сторонники теорий заговора вокруг смерти диктатора (вроде Валерия Соловья). А вот про одноклассников уже интереснее. Только о них очень мало какой-либо информации. За исключением нескольких человек, выставленных словно напоказ. Регулярно, по каким-то юбилейным датам, они дают интервью прокремлевским изданиям, где с огромным пиететом высказываются о своем однокласснике (или однокурснике). Одним из самых известных является Виктор Борисенко, с которым Путин учился в школе №193 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге).

«Путин - хороший собеседник, с ним интересно говорить, он внимательно слушает и сам задает гораздо больше вопросов, чем его спрашиваю я. Часами мы говорили с увлечением. Все-таки знаем друг друга больше 60 лет! Жаль, что мы не так часто встречаемся из-за его занятости, но каждая встреча думаю, что интересна обоим», – говорил он, например, в интервью пропагандистскому изданию «КП» в 2021 году.

Судя по странице Борисенко в соцсетях, сегодня он – режиссер студенческого театра студенческого клуба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. День рождения – в любимый праздник российского диктатора – 9 мая.

Герои книги Блоцкого о Путине тоже говорят сугубо положительно (за исключением дискредитирующих историй вроде пьяной езды за рулем). Да и сам автор писал о Путине и его одноклассниках с большой симпатией.

«Бывшие одноклассники по 193 школе соглашаются поговорить о прошлом Путина, но никаких выгод от своих слов не ищут. А их отношение к президенту не изменилось с тех далеких шестидесятых годов прошлого века, когда они его знали», – написано в книге.

Но как-то получается, что, люди, которые не ищут выгод от Путина, все равно их получают.

Господряды для школьных товарищей

«Если хочешь победить, то в любой драке нужно идти до конца и биться, как в последнем и самом решающем бою», – Владимир Путин. Из книги Олега Блоцкого «Владимир Путин, история жизни».

«После школы, когда каждый из нас уже шагает по жизни своей дорогой, какие-то детали и штрихи ученических лет память стирает. Но остается общее впечатление от человека. От Путина – только светлые воспоминания», – так еще в начале нулевых о Путине отзывался его школьный товарищ, еще один герой книги Блоцкого Григорий Гейликман.

Сегодня Гейликман – вполне преуспевающий бизнесмен. И почти все его компании получают солидные господряды. Так, мужчина является владельцем и гендиректором ООО «Икс Форс» из родного для Путина Петербурга. Компания занимается техническим обслуживанием чиновничьих компьютеров и получает государственные заказы. Например, от местного представительства республики Татарстан.

С 2003 по 2018 годы Гейликман владел и компанией «Юпитер-2», которая поставляла книги в петербургские библиотеки и библиотечные системы, которые впоследствии распространяли данные издания по городу. В Петербурге был и одноименный магазин, расположенный на улице Обуховской обороны (сейчас он не работает).

Выигранные господряды принесли организации немалые для начала десятых годов деньги – 18 млн рублей. Причем, большинство конкурсов проходили без какой-либо конкурентной борьбы – «Юпитер-2» по невероятному стечению обстоятельств оказывался единственным участником закупки, что позволяло ему не снижать максимальную сумму. Возможно, одна из таких книжек в итоге попала в ту самую 193 школу, где учился Путин.

Санкции и война не мешают компании – ее дистрибьютеры есть и в Испании и в Финляндии, и в «ДНР».

Сам школьный товарищ Путина, судя по его соцсетям, вполне поддерживает его политику. Например, репостит сообщение о потерявшем память российском солдате. Хотя некоторые записи Гейликмана можно вполне принять за критику его одноклассника.

«Парадоксально, но ложь - самый любимый инструмент тех, кто больше всех кричит, как он борется за правду», – такую глубокомысленную цитату он оставил в своем VK. Впрочем, вряд ли Гейликман имел в виду своего школьного друга.

У мужчины есть сын – Александр Гейликман 1981 года рождения. Разумеется, он тоже бизнесмен, тоже получает деньги за господряды. Так, его компания «Форс Про» поставляла офисную технику в пансионат Федеральной таможенной службы и в представительство республики Татарстан в Санкт-Петербурге (как и компания его отца). В последние годы она по каким-то причинам не сдает финансовые отчеты в ФНС, но в 2015-2019 годах ее выручка варьировалась от 29 до 34 млн рублей.

Гейликман-младший за всю жизнь был аффилирован с четырьмя компаниями. Но сам зарабатывал всего лишь 150 тыс. рублей в год, следует из утечки Федеральной налоговой службы за 2020-й. И это входит в разрез с другими цифрами из той же утечки. По данным ФНС, на счетах сына школьного друга Путина хранятся более 85 млн рублей. 49 млн – в Тинькофф Банке (бывший владелец которого сейчас нещадно критикует Путина), еще 37 – в Сбере.

Из любопытного – сын школьного друга Путина оказался связан с известной сетью пиццерий «Додо Пицца». Это следует из результатов проверки Роспотребнадзором компании «Альфа», половиной которой владеет Гейликман. Судя по документам, «Альфа» приобрела франшизу «Додо», чтобы готовить пиццу под известным брендом. Но успеха не случилось. В 2020 году санитарное ведомство устроило внеплановую выездную проверку ресторана, расположенного в торговом центре на Вокзальной улице в Зеленогорске (этот город входит в состав Петербурга).

В ходе этой проверки были найдены различные нарушения при хранении заготовок, из-за чего компанию Гейликмана оштрафовали (и вскоре она закрыла ресторан, следует из данных системы «Яндекс.Карты»). Это, впрочем, не помешало «Альфе» получить финансовую поддержку от государства. В сентябре 2022 года ей предоставили денежных гарантий почти на 5 млн рублей – что позволит фирме с большой долей вероятности не выплачивать кредит на эту сумму (хотя, как было сказано выше, деньги у Гейликмана вполне имеются). Выручка «Альфы» за последние два года превысила 80 млн.

«Вечный двигатель» от друзей Путина

«Как сейчас говорится, до Бога – высоко, а до Кремля – далеко», – Олег Блоцкий, «Владимир Путин, история жизни».

В книге Блоцкого упоминается еще один школьный товарищ Путина – Володя Елфимов. Он жил в одном доме с будущим президентом России – именно по его совету Путин перешел в другую, 281-ю школу. Елфимов старше Путина на год.

Бизнес Елфимова нам не пришлось долго искать. Он владеет компанией «Альтернативная энергетика РО» (или «АЭРО») – доля в ней ранее принадлежала Григорию Гейликману. Как понятно по ее названию, фирма занимается созданием альтернативных источников энергии. Одна из таких систем носит «очень оригинальное» название – NRG.

Ее создатели утверждают, что медные провода якобы можно «накачивать» свободными электронами.

«Основной принцип действия системы NRG — это восстановление проводящих свойств элементов токопровода системы распределения, находящихся в эксплуатации. При подключении установки NRG к системе распределения происходит восстановление окислов металлов элементов системы распределения, снижение активного сопротивления проводников и контактных соединений системы распределения за счет окислительно-восстановительной реакции проводящих металлов под действием автосинхронизированного с сетью электрического поля, создаваемого установкой», – так система описывается на сайте NRG.

Критики же говорят, что такое в принципе невозможно – иначе бы подобные вечные двигатели уже были бы установлены в каждом доме. Над изобретением просто смеются в интернете:

«Вы только представьте, электроны начинают течь обратно в проводник! Горшочек, не вари!!!»

Но, несмотря на критику, создатели эти приспособлений получили патент. А их чудо-устройствами уже пользуются в РЖД, Камазе и Эрмитаже, о чем компания указывает на своем сайте. Кстати, компания школьных товарищей Путина входит в клуб друзей питерского музей. Которым руководит доверенное лицо Путина Михаил Пиотровский.

Таким же «совпадением» можно назвать тот факт, что офис компании «Альтернативная энергетика РО» находится в Санкт-Петербурге на площади Конституции. Которую так любит переписывать школьный товарищ ее собственника.

К слову, знакомый Путина действует также, как и российские чиновники-казнокрады, родственники которых стремительно богатеют, стоит им занять хоть какие-то высокие должности. Техническим директором в фирме, занимающейся «вечными двигателями», стал его предполагаемый сын – Павел.

С будущим президентом училась и будущая владелица петербургского магазина «Фарфор, хрусталь, бронза» Анна Киселло. Вот что она рассказывала о Путине в книге Блоцкого: «Он был всегда аккуратно одет, с короткой стрижкой, улыбался мало, хотя улыбка у него была приятной. Говорил быстро».

Компания Киселло стабильно прибыльна, хотя суммы и не потрясают воображение. В 2022 году «Фарфор, хрусталь, бронза» одноклассницы Путина заработал больше 2 млн рублей.

Путинские (мертвые) критики

«В наших школьных походах или на даче Путин любил дольше всех поваляться, понежиться в кровати. Надо уже вставать и начинать что-то делать, а он все лежит. На солнышке загорает. Жизнью наслаждается», – Виктор Борисенко, школьный друг Путина. Из книги Олега Блоцкого «Владимир Путин, история жизни».

Впрочем, с будущим президентом России учились не только его друзья, но и будущие критики. Например, Леонид Полохов. Вместе с будущим президентом он закончили Ленинградский университет им. А.А. Жданова по специальности «юрист». Полохов впоследствии стал преподавателем юридическом академии. С 1975 по 1999 год работал в Военной прокуратуре Ленинградского военного округа, прошел путь от следователя до начальника следственного отдела и военного прокурора.

Полохов был депутатом Ленсовета, а затем – председателем комитета социально-правовой защиты военнослужащих. И активно критиковал своего однокурсника – за подлодку «Курск», за «Норд-Ост», Беслан, аннексию Крыма. Вот что говорил Полохов в интервью газете «Собеседник», чей сайт ныне заблокирован в России за якобы «фейки» о российской армии.

«Он ничем не мог помочь «Курску», это правда. Но ему нельзя было загорать в Сочи, когда люди гибнут. И улыбаться при этом. Кощунственно было заявить лучшему журналисту Америки на его вопрос «Что с лодкой «Курск»?» - «Она утонула». Я возмущался, что он не поехал в Североморск. Тогда бы он, кстати, ох сколько баллов заработал себе. Потом был «Норд-Ост», когда он просто испугался - три дня ничего не говорил. Потом самое страшное – Беслан. В школу идут Аушев, врач Рошаль, Анна Политковская… А он сидит в Кремле. И - ни звука. Сейчас он научился выступать, ездить… А тогда это была настоящая трусость».

Леонида Михайловича не стало в декабре 2020 года. Всего через 14 месяцев его однокурсник начнет войну с Украиной.

Илья Давлятчин, «Точка»