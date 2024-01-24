Оккупанты запаниковали из-за новой тактики ВСУ под Бахмутом 24.01.2024, 13:41

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В чем ее особенность?

Украинские пограничники доставляют оккупантам под Бахмут взрывные сбросы. Россияне уже перестали скрывать, что подобные «подарки» очень эффективно работают на уничтожение их личного состава.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Пограничники доставляют оккупантам под Бахмут взрывные сбросы. Эффективность работы аэроразведки ГПСУ подтверждают сами захватчики», - говорится в сообщении.

Из радиоперехвата пограничники узнали, что от таких сбросов за последние несколько дней у врага по меньшей мере 6 тяжелораненых.