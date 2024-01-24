Россия резко сокращает госзакупки лекарств, чтобы сэкономить деньги на войну 24.01.2024, 13:32

Экономить на лекарствах в первую очередь начали регионы.

Российские власти резко сократили расходы на госзакупки лекарств, чтобы сэкономить деньги в бюджете, который потратил более 11 трлн росс. рублей на армию за последние два года и планирует выделить еще столько же в 2024 году.

За январь–ноябрь 2023 года госзаказчики всех уровней, включая федеральный и региональный, приобрели лекарств на 649,8 млрд росс. рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года госзакупки медикаментов упали на 23%, сообщает РБК со ссылкой на статистику DSM Group.Речь идет о закупках для обеспечения терапией льготников, людей с различными тяжелыми заболеваниями, а также пациентов в больницах.

Экономить на лекарствах в первую очередь начали регионы, следует из данных DSM Group. Объем тендеров, которые объявляют власти субъектов, сократился в прошлом году почти на 20% — с 154,3 млрд до 128,6 млрд росс. рублей. При этом в физическом объеме спад закупок был еще внушительнее — на 34,5%, с с 648,8 млн до 482,3 млн упаковок.

Сильнее всего в 2023 году сократились объемы федеральных закупок, обеспечивающих лекарствами, в частности, пациентов с тяжелыми заболеваниями, говорит руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина. Другой причиной, по ее словам, мог стать уход с рынка ряда оригинальных иностранных препаратов.

Импортозамещения, которое могло бы заменить импортные лекарства для лечения тяжелых заболеваний, практически не происходит, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Сокращение госзакупок лекарств связано с перераспределением бюджета на нужды российской армии, полагает он. В 2023 году на статью «национальная оборона» правительство выделило 6,8 трлн росс. рублей — на 44% больше, чем в первый год войны.

В бюджет-2024 правительство заложило дальнейший рост оборонных расходов — на 70%, до 10,8 трлн росс. рублей. При этом их доля в бюджете — 30% — станет рекордной со времен СССР. Чтобы найти деньги, власти «пустили под нож» все ключевые программы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Финансирование модернизации поликлиник будет урезано на 14%, до до 81,64 млрд росс. рублей; федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» похудеет на 8%, до 147,4 млрд росс. рублей.

Расходы на развитие детского здравоохранения сократятся почти вдвое — с 19,5 до 10,2 млрд росс. рублей; на развитие первичной медпомощи — на 20%, до 7,677 млрд росс. рублей. Совокупное финансирование нацпроекта «Здравоохранение» снизится на 10%, до 289,9 млрд росс. рублей.