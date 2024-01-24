В среднем на каждого белоруса приходится 2 200 рублей кредитов

В среднем на каждого белоруса приходится 2 200 рублей кредитов1
- 24.01.2024, 13:50
Это новый рекорд.
Задолженность на 1 декабря 2023 года на 20% больше, чем в том же месяце предыдущего года. В результате сейчас в среднем на каждого жителя страны приходится примерно 2 тысячи 200 рублей кредитов, пишет проект «Вашы грошы».
Структура задолженности населения перед банками сохраняется стабильной – это главным образом кредиты на потребительские нужды и на финансирование недвижимости.
Потребительское кредитование составляет сейчас 34% от взятых белорусами кредитов, и 66% приходится на кредитование строительства и покупки жилья.
С одной стороны, стабильный рост заработных плат в течение прошлого года позволял белорусам активнее кредитоваться в расчёте на сохранение заработков ближайшей перспективе.
С другой стороны, рост кредитных аппетитов может свидетельствовать о желании приобрести необходимую технику или оборудование, что называется, здесь и сейчас, поскольку ближайшие перспективы экономики выглядят туманно и даже безрадостно.
С мая прошедшего года объем ежемесячной выдачи кредитов населению стабильно был выше 1 млрд рублей. В ноябре 2023 года показатель составил 1 млрд 225 млн рублей, что на 40% выше кредитных аппетитов населения годом ранее.
При этом кредитная дисциплина у населения по-прежнему на высоком уровне. Объем плохих долгов населения сейчас очень низкий и составляет всего 33 млн рублей.
Проблемные долги населения сосредоточены главным образом в сфере потребительского кредитования. Это означает, что белорусы умеют рассчитывать свои финансовые возможности и особенно аккуратно рассчитываются по долгосрочным кредитам на недвижимость.