В среднем на каждого белоруса приходится 2 200 рублей кредитов 1 24.01.2024, 13:50

Это новый рекорд.

Задолженность на 1 декабря 2023 года на 20% больше, чем в том же месяце предыдущего года. В результате сейчас в среднем на каждого жителя страны приходится примерно 2 тысячи 200 рублей кредитов, пишет проект «Вашы грошы».

Структура задолженности населения перед банками сохраняется стабильной – это главным образом кредиты на потребительские нужды и на финансирование недвижимости.

Потребительское кредитование составляет сейчас 34% от взятых белорусами кредитов, и 66% приходится на кредитование строительства и покупки жилья.

С одной стороны, стабильный рост заработных плат в течение прошлого года позволял белорусам активнее кредитоваться в расчёте на сохранение заработков ближайшей перспективе.

С другой стороны, рост кредитных аппетитов может свидетельствовать о желании приобрести необходимую технику или оборудование, что называется, здесь и сейчас, поскольку ближайшие перспективы экономики выглядят туманно и даже безрадостно.

С мая прошедшего года объем ежемесячной выдачи кредитов населению стабильно был выше 1 млрд рублей. В ноябре 2023 года показатель составил 1 млрд 225 млн рублей, что на 40% выше кредитных аппетитов населения годом ранее.

При этом кредитная дисциплина у населения по-прежнему на высоком уровне. Объем плохих долгов населения сейчас очень низкий и составляет всего 33 млн рублей.

Проблемные долги населения сосредоточены главным образом в сфере потребительского кредитования. Это означает, что белорусы умеют рассчитывать свои финансовые возможности и особенно аккуратно рассчитываются по долгосрочным кредитам на недвижимость.