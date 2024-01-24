Турецкий гамбит и последнее китайское предупреждение Виктор Авдеенко, «Апостроф»

24.01.2024, 13:59

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«Союзники» отворачиваются от России.

Турецкие банки разрывают отношения с россиянами. Также есть информация о том, что ограничения на финансовые транзакциями с российскими компаниями вводятся в Китае. Такую тенденцию связывают со вторичными санкциями США в отношении третьих стран за содействие российскому ВПК, а это значит, что на заморозку контактов с РФ могут пойти и другие «нейтральные» государства.

Турецкий гамбит

Турецкие банки отказываются работать с российскими контрагентами. Сообщается, что блокируются платежи, а также разрываются корреспондентские отношения. Редкие исключения могут быть сделаны для российских банков, которые являются «дочками» иностранных компаний.

«Ситуация для российских банков начала усложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Байдена о вторичных санкциях - в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями», - пишет российский «Коммерсант».

Речь идет об указе Джо Байдена о введении санкций в отношении банков из третьих стран, которые способствуют финансированию российского ВПК.

Ужесточение банковского контроля в Турции также связан со вступлением в силу с 1 января 2024 года 12-го санкционного пакета ЕС, который, помимо прочего, предусматривает раскрытие информации о переводах денежных средств любым юридическим и физическим лицам в России.

«В Турции огромные экономические проблемы – слабеющая лира, высокая инфляция, запретительный уровень процентных ставок и почти нулевой рост экономики. Все это делает Турцию очень уязвимой к вторичным санкциям США», - объяснил ситуацию в комментарии «Апострофу» аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак.

Последнее китайское предупреждение

Однако помимо Турции проблемы у российских банков стали возникать и в Китае, хотя пока они носят, скорее, точечный характер.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, по меньшей мере два китайских госбанка намерены разорвать отношения с клиентами из санкционного списка и прекратить оказывать любые финансовые услуги российской «оборонке».

Этот запрет может также распространиться и на нероссийских клиентов банков КНР, если они ведут бизнес в РФ или передают ей критически важные товары через третьи страны.

«У Китая экономическая ситуация гораздо лучше, чем у Турции, но Вашингтон давит на Пекин через Тайвань - на прошедших президентских выборах (состоялись 13 января 2024 года – «Апостроф») победил проамериканский кандидат - член Демократической прогрессивной партии Уильям Лай (Циндэ). Китай его называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе», - рассказывает Максим Орыщак. - Ситуация для Пекина нервная. Он не хочет лишний раз обострять отношения с Вашингтоном, чтобы не спровоцировать тайваньский кризис. Поэтому соблюдает или делает вид, что соблюдает новый указ Джо Байдена по вторичным санкциям для нарушителей антироссийских ограничений».

По словам экономиста, бывшего члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталия Шапрана, государственные банки КНР, усилившие контроль за своими российскими клиентами, не хотят попасть под санкции США за помощь российскому ВПК. «Их бизнес в сегменте расчетов долларами значителен, и от санкций они потеряют в десятки раз больше, чем приносит им бизнес с россиянами, - сказал он в разговоре с изданием. - Впрочем, я не думаю, что эта тенденция существенно отразится на торговле между КНР и РФ. Скорее всего, российских клиентов вытеснят из ТОП-крупных банков в маленькие кэптивные банки, создав такую «песочницу для токсичных орков». Конечно, при таком сценарии торговля не остановится, но условия ее финансирования станут хуже для россиян».

Восточные сладости

Как известно, Турция и Китай являются если не союзниками России, то, по крайней мере, и не противниками и, скорее, в отношениях со страной-агрессором занимают позицию «дружественного нейтралитета». Это же можно сказать и о большинстве стран так называемого «глобального Юга». И очевидно, что многие из них также начнут вводить ограничения на финансовые транзакции с российскими компаниями из-за опасений попасть под вторичные санкции Запада, в первую очередь, США.

"Поведение китайских банкиров объясняется именно экономическими факторами, поэтому гарантированно будет повторяться арабскими банками на Ближнем Востоке и крупными банковскими учреждениями Латинской Америки и азиатского региона, где пользуются популярностью расчеты долларами США», - говорит Виталий Шапран.

В частности, можно предположить, что вслед за Турцией и Китаем ужесточение контроля за банковскими операциями с Россией введут Объединенные Арабские Эмираты, которые для многих зажиточных россиян после начала большой войны стали «запасным аэродромом» и «тихой гаванью», а также популярным местом для «отмывания» средств.

Однако, по словам Максима Орыщака, ОАЭ сейчас находятся в лучшей ситуации, чем те же Турция или Китай.

«Цены на нефть достаточно высоки, дирхам крепок, инфляция низкая, ВВП уверенно растет. Напряженность на Ближнем Востоке, конечно, возрастает, но географическое расположение ОАЭ делает страну очень ценным союзником для США, особенно при вовлечении в конфликт Ирана, - рассказывает эксперт. - Учитывая, что торговый оборот ОАЭ с РФ в 2023 году составил около 13-14 миллиардов долларов, США вряд ли будут строго следить за этими коммуникациями. К тому же, в товарообороте двух стран не замечено поставок компонентов двойного назначения - локализация их отношений находится в энергетическом секторе и туризме».

Накопительные санкции

Тем не менее, в ближайшее время можно ожидать новых сюрпризов со стороны «друзей России».

«Ужесточение банковских ограничений против РФ уже имело место. Каждый раз алгоритм был схожий - сначала контрагенты банков РФ включают режим максимальной осторожности. Сейчас это особенно видно по Турции и Китаю. Чуть позже к ним могут присоединиться и другие активные участники параллельного импорта в РФ, - говорит Максим Орыщак. - Но, через несколько месяцев бизнес обычно находит способы не попадаться на глаза США. Пока РФ готова доплачивать за обход санкций, обязательно находятся желающие получить сверхприбыль».

Однако это не означает, что страна-агрессор отделается легким испугом. «Для российской экономики это означает дополнительный рост инфляции, более высокие процентные ставки, некоторое замедление ВВП и временное сокращение импорта. Российские обыватели вряд ли что-то из этого заметят, поскольку, как правило, негативные последствия от нежестких санкций растягиваются во времени. Однако все вводимые ограничения имеют накопительный эффект. Осложнение расчетов с банками РФ - это еще одна гирька на ногах российской экономики. В будущем ее отставание от мира только увеличится», - резюмировал эксперт.

Виктор Авдеенко, «Апостроф»