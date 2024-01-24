«Ник и Майк»: Картофельный генералиссимус уже не проскочит между струек 11 24.01.2024, 14:03

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У воинства хунты есть последний шанс сделать правильный выбор

НАТО готовится к самым масштабным учениям «Непоколебимый защитник», который пройдут с 31 января по 31 мая 2024 года. Более 90 тысяч солдат и офицеров отработают применение статьи 5 устава НАТО, а именно – совместных действий в случае нападения на одну из стран альянса, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Регион проведения учений – Польша и страны Балтии с отработкой логистики по переброске контингента из Северной Америки на европейский театр боевых действий.

Минобороны хунты обиделось, что их не уведомили и не пригласили. Степень лицемерия окончательно достигла уровня российского генерала Конашенкова. Хунта предоставила территорию для начала самой кровавой войны в Европе против своего ближайшего соседа – Украины. Постоянно угрожает остальным соседям, окончательно скатываясь к статусу «белорусский балкон» и картинно обижается, что ее не приглашают на учения по отражению возможной агрессии, в том числе со стороны хунты.

Учения должны показать картофельному генералиссимусу, что в случае нападения на страны альянса между струек уже проскочить не получится, а вот нарваться на неприемлемый ущерб – вполне. Это также напоминание о том, что армия суверенного государства должна защищать народ и страну, а не оказывать содействие агрессору и делать вид, что они тут просто рядом стоят.

Если же они позволят российским агрессорам нарастить контингент в Беларуси и/или поучаствуют в агрессии, Беларусь накроет ответным ударом.

Таким образом, у воинства хунты есть последний шанс сделать правильный выбор: или дальше плыть за русским военным кораблем, или хотя бы из чувства самосохранения что-то изменить.