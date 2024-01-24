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Песков отказался комментировать крушение Ил-76 под Белгородом

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  • 24.01.2024, 14:09
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Песков отказался комментировать крушение Ил-76 под Белгородом
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля не смог подтвердить информацию об «украинских пленных».

24 января в Белгородской области РФ потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 российских ВКС.

Военный самолет Ил-76 упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе, Белгородской области РФ. Это в 86 км от Харьковской области Украины.

Российские СМИ утверждают, что на борту Ил-76 якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили в Белгородскую область для обмена.

Позже пропагандисты сослались на Минобороны РФ и сообщили, что всего на борту находились 74 человека. Из них якобы — 65 пленных военных ВСУ, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по обыкновению не дал конкретного и вразумительного ответа. На вопрос доложили ли Владимиру Путину о катастрофе Ил-76, он ответил, что он ничего не может сказать, так как информация свежая.

«Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — ответил Песков.

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