Стань спонсором сайта номер один в Беларуси 2 24.01.2024, 14:17

Каждый может сделать вклад в белорусскую независимую журналистику.

Дорогие друзья! Работа сайта Charter97.org зависит от вашей поддержки. У вас появилась новая возможность поддержать нашу команду — через площадку Patreon.

Как работает Patreon? Это современная площадка, через которую авторы и СМИ могут собирать пожертвования.

На сервисе Patreon вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Система предложит вам или cоздать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться 1-го числа каждого месяца.

Важный момент: платеж идет напрямую платформе, а в платежных сервисах не отображается, кого вы решили поддержать, что делает поддержку через Patreon самым безопасным способом помочь нам.

В своем кабинете на Patreon вы сможете в любой момент изменить сумму поддержки или отписаться от нас.

Напомним, что у вас есть возможность поддержать нас через PayPal и на пожертвованиями на счет фонда «Хартия’97».

Нам нужна ваша помощь. Нам важен каждый патрон!

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