Издевка над Путиным 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.01.2024, 14:33

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Фото: Getty Images

Осталось плескаться в Южно-Китайском море и тереть спинку китайскому мандарину.

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

На зло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно.

Это видео с отрывком из «Медного всадника» было записано к юбилею Петра Первого (2022).

Сегодня оно выглядит скорее как издевка над другим юбиляром, родившимся в 1952-м в заложенном Петром Великим городе. Как насмешка над «великим геополитиком», заколотившим то самое «окно», не заложившим никаких городов (разве, что разрушившим соседские). Но «приросшим земелькой» в виде «внутреннего Азовского моря» и Крыма, из которого эвакуировал большую часть Черноморского флота.

Человеком, который закрыл для России Балтику... и полмира.

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Ранее вступила Финляндия.

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

После катастрофы 24 февраля, гостей оттуда ждать не приходится. Остается плескаться в Южно-Китайском море, тереть спинку своему сюзерену, китайскому мандарину.

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