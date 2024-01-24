Издевка над Путиным

Издевка над Путиным1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 24.01.2024, 14:33
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Осталось плескаться в Южно-Китайском море и тереть спинку китайскому мандарину.
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.
Это видео с отрывком из «Медного всадника» было записано к юбилею Петра Первого (2022).
Сегодня оно выглядит скорее как издевка над другим юбиляром, родившимся в 1952-м в заложенном Петром Великим городе. Как насмешка над «великим геополитиком», заколотившим то самое «окно», не заложившим никаких городов (разве, что разрушившим соседские). Но «приросшим земелькой» в виде «внутреннего Азовского моря» и Крыма, из которого эвакуировал большую часть Черноморского флота.
Человеком, который закрыл для России Балтику... и полмира.
Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Ранее вступила Финляндия.
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
После катастрофы 24 февраля, гостей оттуда ждать не приходится. Остается плескаться в Южно-Китайском море, тереть спинку своему сюзерену, китайскому мандарину.
Телеграм-канал «СерпомПо»