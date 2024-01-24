Россия отправила на фронт наемников из Малайзии 1 24.01.2024, 14:54

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Стали известны подробности.

На временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики», - говорится в сообщении.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие «вагнеровцы». В настоящее время боевики находятся на полигоне.

В ЦНС отметили, что также в составе Вооруженных сил РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

Наемники в российской армии

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, разрешающий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

В сентябре Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России.

Кубинские власти арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Также сообщалось, что Непал требует от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты.