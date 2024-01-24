Реклама шаурмы в Бобруйске вызвала ажиотаж у белорусов 10 24.01.2024, 15:02

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Некоторые заявили, что это лучший ролик, который они видели.

Рекламу шаурмы в кляре из Бобруйска обсуждают в TikTok. Видео опубликовал пользователь seenyk, который называет себя бобруйским блогером.

Некоторые комментаторы заявили, что это лучшая реклама, которую они видели.

«Молодцы. Реклама зашла на ура», «Рекламщику явно надо поднять зарплату», «Белорусы не перестают удивлять хахаах», — высказали мнение пользователи (орфография и стилистика комментариев сохранены. — Прим. ред.).

Однако часть подписчиков заметила, что эта идея не оригинальная, а позаимствована из старого рекламного ролика чипсов Doritos.

«Свое придумать сложно», «Это реклама доритос в 2016», «Олды помнят рекламу доритос», «Долго крали идею?» — написали другие.