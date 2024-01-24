Чтобы выйти из дома, россияне роют туннели в сугробах 3 24.01.2024, 15:05

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Сахалин накрыл мощный снежный циклон.

Российский Сахалин днем 24 января накрыл мощный снежный циклон. Чтобы выйти из дома, россиянам приходится рыть снежные тоннели.

На всей территории Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

РосСМИ сообщают об отмене десятков рейсов, сообщает «24 Канал».

Детали о непогоде, накрывшей Россию

Сахалинскую область РФ накрыл мощный снежный циклон. Жителям Южно-Сахалинского приходится откапываться, чтобы выйти из дома за продуктами. Тысячи школьников перешли на дистанционное обучение.

Автомобили нужно не только откапывать, но и искать среди снежных заносов. Местные жители в панике скупают все. А туристы оказались в снеговой ловушке и не могут покинуть город.

В сети местные делятся жуткими фото непогоды. Фото и видео напоминают кадры из фильмов об апокалипсисе.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в магазинах уже закончился хлеб. Доехать за ним в другие районы невозможно, ведь весь общественный транспорт остановился.