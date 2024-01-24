«Евроопт» слил базу в КГБ»
- 24.01.2024, 15:22
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Что может стоять за массовыми задержаниями в Беларуси.
Во время массового хапуна 23 января в Беларуси тем или иным образом пострадали от преследования как минимум 84 человека
Как стало известно сайту Charter97.org, КГБ получил доступ к базе «Евроопта»:
— «Евроопт» («Е-доставка») слил базу КГБ. Силовики знают, кто получал еду через различные организации помощи, например, IneedHelp.
Источник сайта Charter97.org рассказал, о чем спрашивали задержанных на допросах:
— Получал ли денежную помощь от IneedHelp доставкой «Евроопта» или нет? И производилась оплата?
Если во всем признаваться и рассказать, то обещают административку, если нет — светит уголовка.
Проблема массовая по всей стране.