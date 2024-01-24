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В Речицком районе попутчик напал с ножом на водителя

  • 24.01.2024, 15:36
  • 1,074
В Речицком районе попутчик напал с ножом на водителя

Злоумышленник нанес водителю удар в шею.

В Речицком районе попутчик напал с ножом на водителя, который согласился его подвезти. Инцидент произошел вечером 23 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

46-летний водитель Hyundai ехал из Речицы в Светлогорск. По дороге он подобрал незнакомого парня. По пути нетрезвый пассажир неожиданно потребовал остановить авто, а затем напал с ножом на водителя и нанес не менее одного удара в шею. Потерпевшему удалось выбраться из салона и остановить попутку, которая довезла его до ближайшей больницы.

Личность нападавшего установили. Им оказался 22-летний житель Речицкого района. Он задержан.

Возбуждено уголовное дело.

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