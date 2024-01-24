«Понимаю, что человек живет новостями только из телевизора» 24.01.2024, 15:47

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Белоруска рассказала о странном разговоре с одноклассницей.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о встрече с одноклассницей и приходит к выводу, что в Беларуси есть люди, которые живут в параллельной реальности:

— Я всегда стараюсь остановиться и пообщаться, по-женски, интересно узнать, как люди живут, что они чувствуют, какие проблемы их волнуют. Так сказать, чтобы почувствовать вкус, а может быть, и немного потешить свое самолюбие, что я смогла выучиться и переехать в столицу, сделать карьеру и иметь средний уровень жизни.

И вот во время разговора с одноклассницей мы начали делиться своими заботами и новостями сначала о семье, а затем и о работе. Моя подруга работает бухгалтером и очень рада, потому что зарабатывает 1000 рублей. И это действительно не такая уж маленькая сумма для нашего региона (чуть больше 300 долларов на сегодняшний день)!

Знакомая интересуется, как я работаю, отвечаю, что у меня хорошая работа с возможностью командировок за границу в Польшу и Литву. Только вот, моя dolce vita немного омрачена долгим стоянием на границе. И тут меня ошеломил совет одноклассницы: «Олечка, а зачем ты едешь на автобусе, ты можешь сесть вечером на поезд, а утром проснуться в Варшаве». В голове проносятся тысячи мыслей, я понимаю, что человек живет новостями только из телевизора, что не было ни эпидемии ковида, ни 2020 года с протестами, ни санкций для нее. Поэтому отвечаю с иронией: нет, в таком случае лучше самолетом.

И в ответ слышу, если билет на самолет оплатит работодатель, то это действительно лучший выход, чтобы не тратить время на дорогу. Моя шутка не была прочитана, мы еще немного пообщались и пошли по своим делам.

Иду дальше и погружаюсь в рассуждения о том, насколько наше общество сегодня разделено на людей, проснувшихся и находящихся под влиянием пропаганды. Первые находятся за решеткой, вынуждены эмигрировать или живут в страхе под оккупацией, но для «ваты» ничего не изменилось, потому что за те деньги, которые они зарабатывают, они даже не думают поехать куда-нибудь за границу и открыть для себя, что мы фактически находимся в изоляции. Здесь приходят на ум строки Лявона Вольского, что «мы жывем адначасова ў двух гарадах», причем я бы сюда добавила, что даже в двух реальностях.