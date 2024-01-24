Розги истории Андрей Трофимов, kasparov.ru

24.01.2024, 15:52

А потом начнется «работа над ошибками».

Чехов писал, что если в первом акте спектакля на сцене висит ружье, то в последнем акте оно обязательно выстрелит. Ядерное оружие на сцене человеческой истории еще не стреляло. То, что было в Хиросиме и Нагасаки – это был не выстрел, а лишь вывешивание на сцене ружья. Как в истории выстреливает новое оружие, мы помним на примере Первой мировой войны. Тогда в роли ядерного оружия были отравляющие газы, и обе стороны хлебнули их до отвала. Результат: Вторая мировая война полностью обошлась без применения химического оружия на поле боя, все так и провоевали шесть лет с застегнутыми противогазными сумками на боку.

Человечество вообще умнеет через войны. Нюрнбергский трибунал, Всеобщая декларация прав человека, Организация объединенных наций – это все положительные последствия мировой войны. Эйзенхауэр и Хрущев, Кеннеди и Брежнев – все воевали с Гитлером, и именно поэтому ядерной войны между США и СССР не случилось. Но мы с вами дожили до времени Путина и Трампа.

Конфликт России и Украины не имеет иного разрешения, кроме мировой войны. За Украину целиком «вписался» Запад, и к капитуляции он не готов. А Путин капитулировать не умеет, в безвыходной ситуации он всегда только поднимает ставки. На «ничью» не согласится и Украина. Надежды на революцию или переворот в России иллюзорны: страна уже на все согласна (она не живая). Впереди у нас ядерный удар, и я предлагаю впустить эту мысль в сознание, чтобы действовать разумно.

Современная ядерная война не будет похожа на то, о чем мне рассказывал военрук на уроках НВП в советской школе. С семидесятых годов прошлого века совершенствование боеголовок идет по пути снижения их мощности и повышения точности. Для поражения командных пунктов, ракетных шахт и защищенных линий связи будут применены проникающие боеголовки подземного взрыва (Последствия: локальное землетрясение и сильное радиоактивное заражение местности. Нет вспышки, нет зоны сплошных пожаров, выброса копоти в атмосферу, снижения ее прозрачности и последующей «ядерной зимы»).

Погибнут миллионы жителей Земли и будут уничтожены десятки городов. Но порядок чисел именно такой: миллионы людей, а не миллиарды, и десятки городов, а не тысячи. Выжившие увидят: часть территорий на десятилетия непригодна для жизни, на большей части территории временно отсутствует электричество, связь, интернет и какая-либо власть. Человечество уничтожено не будет, биосфера Земли пострадает мало.

А потом начнется «работа над ошибками»: изоляция оставшихся диктаторских режимов, добровольное ограничение национального суверенитета демократических стран (включая международный контроль над ядерным оружием и появление всемирного гражданства).

Андрей Трофимов, kasparov.ru