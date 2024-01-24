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В Минске заметили собаку, которая пыталась «припарковать» машину

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  • 24.01.2024, 15:59
  • 5,178
В Минске заметили собаку, которая пыталась «припарковать» машину

Ролик посмотрели уже больше 3,5 миллиона раз.

Видео с собакой, «паркующей» автомобиль в Минске, завирусилось в TikTok. Ролик посмотрели уже больше 3,5 миллиона раз.

@_marina_2405 #минск #зарулем #собака #собакадругчеловека ♬ Touch in the Night - Silent Circle

На кадрах видна попытка припарковать автомобиль, и создается впечатление, что за рулем — собака.

Пользователи в комментариях высказали свои предположения, как такое возможно, а поняв, в чем дело, начали шутить.

«У меня кошка всегда сама за покупками ездит и паркуется без вопросов», «Кто-нибудь подскажите, где мне найти автошколу для кошки???», «Все нормально, у меня кот с утра прогревает и снег чистит. Расходимся», — написали комментаторы.

Позже автор ролика опубликовал еще одно видео, показав, что на самом деле за рулем был мужчина, а собака сидела на заднем сиденье. Но именно с этого ракурса голова пса закрыла водителя и создала такую иллюзию.

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