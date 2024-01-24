В Италии по всей стране бастуют водители общественного транспорта 24.01.2024, 16:16

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Они планируют в том числе выйти к Министерству транспорта в Риме.

Ряд итальянских профсоюзов работников общественного транспорта объявили забастовку продолжительностью одни сутки по всей территории страны. Об этом сообщает ANSA, пишет «Европейская правда».

К протесту присоединились профсоюзы Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa, охватывающие работников метрополитена, автобусов и трамваев.

В связи с забастовкой возможны значительные перебои с работой транспорта, хотя в «гарантированные периоды» (от начала рабочего дня до завершения часа пик в 8:30 и с 17:00 до 20:00) определенное количество все равно должно курсировать.

Протестующие планируют в том числе выйти к Министерству транспорта в Риме, требуя лучших заработных плат и социальных гарантий.

В частности, работники жалуются на слишком длинные и изнурительные смены.

В Германии с вечера вторника началась забастовка машинистов поездов, которая может стать самой продолжительной в истории.