Впервые в мире глава правительства стал «крестным» белорусского политзаключенного 24.01.2024, 16:48

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На этот раз Дмитрия Головача.

Кампания солидарности с политзаключенными #WeStandBYyou от Libereco достигла важной вехи: первый министр Шотландии Хамза Юсаф стал 400-м парламентарием, который стал «крёстным» политзаключенного в Беларуси Дмитрия Головача. Кроме того, Юсаф стал одним из пяти «крестных» из Шотландии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

41-летний Дмитрий Головач уже год находится в тюрьме. Он является участником «Tor Band», белорусской рок-группы, которая участвовала в демократических протестах в 2020 году. В январе 2023 года режим диктатора Лукашенко объявил группу «экстремистской», а в октябре Дмитрий Головач был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

Первый министр Хамза Юсаф заявил:

«Политики, которые выступают против демократии, никогда не одержат верх. Я с ужасом наблюдал, как Лукашенко сфальсифицировал «выборы» в Беларуси в 2020 году, а затем жестоко подавлял любое несогласие. Как первый в мире глава правительства, который стал «крёстным» белорусского политического заключенного, я призываю других присоединиться к Шотландии в решительном осуждении насилия, совершаемого режимом Лукашенко против белорусского народа».

Он добавил:

«Дмитрий был приговорен к девяти годам тюремного заключения — просто за то, что он воспользовался своей свободой высказываться и протестовать. Я надеюсь, что, обратив внимание на то, с чем он и другие сталкиваются в Беларуси, я и правительство, которое я возглавляю, сможем повысить осведомленность о нём и тысячах других политических заключенных в Беларуси и оказать им поддержку».

Кампания «крёстных» от Libereco соединяет европейских парламентариев с отдельными белорусскими политзаключенными. В настоящее время 400 «крёстных» из 23 европейских стран демонстрируют огромную неизменную солидарность Европы с жертвами режима Лукашенко.

Представитель Libereco в Великобритании Кен Макбейн прокомментировал новость об участии первого министра Шотландии их кампании:

«После событий августа 2020 года в Беларуси шотландский парламент оказал огромную поддержку для демократии и свободы.

Очень скоро после фальсификации «выборов» было принято парламентское заявление, осуждающее насилие и подавление демократии. Члены парламента Шотландии Лиам Макартур, Уилли Ренни и Алекс Бернетт стали первыми «крёстными» от шотландского парламента в кампании Libereco и оказали большую поддержку в организации мероприятий в парламенте. Каждый из них также говорил с семьями заключённых, которых они поддерживают, стремясь узнать о жизни и репрессиях в Беларуси и показать солидарность с политзаключенными и их семьями.

Поэтому я рад, что Первый министр Шотландии присоединился к шотландским парламентариям и стал членом кампании за справедливость и свободу в Беларуси. Он первый глава правительства, присоединившийся к кампании Libereco, и я хочу поблагодарить его и всю команду правительства Шотландии, благодаря которой это произошло. Всех белорусов и белорусок, которые борются за свободу и справедливость, воодушевит то, что в других странах есть парламентарии, политики и чиновники, которым небезразлично то, что происходит в Беларуси. Мы все с нетерпением ждём того дня, когда политики и чиновники в Беларуси тоже будут ценить справедливость и свободу».