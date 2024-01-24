Tagesspiegel: Украина наносит глубокий удар по России 1 24.01.2024, 16:52

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До сих пор такое изменение стратегии казалось немыслимым по одной причине.

В том что Украина атакует российскую территорию с помощью беспилотников, нет ничего нового, но сейчас видна другая стратегия украинцев. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel в материале о том, как Украина может наносить удары далеко вглубь России.

«С начала года мы видим, что Украина пытается добиться результатов и продвигается с беспилотниками в сторону Санкт-Петербурга и Москвы… Один удар может оказать разрушительное воздействие на Россию», — сказал полковник австрийской армии Маркус Райснер.

До сих пор такое изменение стратегии казалось немыслимым по одной причине: Украина еще не получила от западных союзников никаких систем вооружения, которые сделали бы возможными подобные атаки. Теперь ситуация может измениться.

В конце прошлого года Киев объявил о намерении наладить серийное производство БПЛА большой дальности. Если эти усилия уже достигли своей цели, это еще раз доказывает, насколько инновационная украинская экономика способна приносить результаты в условиях дефицита времени.

На прошлой неделе министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, находясь в Давосе, заявил в связи с атаками на объекты в Ленинградской области: «Эта штука пролетела ровно 1250 километров и попала в цель». По его словам, беспилотник был разработан и построен в Украине и стоил 350 долларов за штуку.

Таким образом, для атак могли использоваться две модели БПЛА, обе они недавно поступили в арсенал украинской армии: AQ-400 Scythe и UJ-26 Beaver.

По словам французского военного эксперта Стефана Одрана, AQ-400 Scythe во многом противоположен дорогостоящим разработкам западных стран. Он обходится без стеклопластика и сложных систем управления. Вместо этого дрон оснащен колесами от тачки, простым двигателем и GPS-навигатором. По некоторым данным, БПЛА обшит фанерой с мебельной фабрики. По словам Одрана, в качестве вооружения к нему прилагаются два артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра, «потому что у Украины они еще есть в запасе».

Также для дальних атак могла быть использована модель UJ-26 Beaver. Эта система тоже разработана и собрана на Украине. Согласно некоторым источникам, конструкция этого дрона несколько сложнее и состоит из стеклопластиковых элементов.

Однако ни одна из моделей не является такой дешевой, как утверждает министр Камышин. Цена AQ-400 с колесами от тачки и мебельной фанерой составляет от 14 000 до 28 000 долларов в зависимости от комплектации. По данным портала Globaldencecorp, стоимость UJ-26 Beaver составляет около 100 000 долларов.

Дальность полета беспилотников, которая, по данным украинских источников, не превышает 1000 километров для обеих моделей, также недостаточна для заявленного Камышиным маршрута в 1250 километров. Но можно предположить, что отдельные экземпляры обоих типов беспилотников были модифицированы для полета на более дальние расстояния.

Третьей новой разработкой украинской оружейной промышленности является БПЛА UJ-25, который, благодаря реактивной силовой установке способен развивать скорость до 800 километров в час, что значительно затрудняет его перехват системами ПВО. Однако дальность полета заявлена только в 800 километров, что означает, что он не мог достичь городов на российском побережье Балтики, но может достичь Москвы.