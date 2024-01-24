Следы ведут на Лубянку 2 Игорь Эйдман

24.01.2024, 17:09

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Игорь Эйдман

Провокация выведена на другой уровень.

У меня нет сомнений, что российский самолёт с украинскими военнопленными был сбит в результате чекистской провокации. Скажете - там же были и россияне тоже, экипаж и сопровождающие. А когда это чекистов останавливало? Недавно они взорвали собственный самолёт с целым выводком героев России, включая Пригожина и Уткина.

Не суть важно, как они уничтожили самолёт с пленными - сами взорвали/сбили или подставили под украинские ракеты, слив информацию, что в нём находятся какие-то важные российские чины или вооружения (про своих пленных там украинцы просто не могли знать). Главное, что из этой трагедии торчат огромные чекистские уши.

Видимо, основная цель очередного массового убийства - дестабилизация ситуации в Украине. Российские власти уже пытались использовать для этого пленных - заставляли звонить родственникам в Украину и жаловаться на то, что Зеленский их якобы отказывается менять на россиян.

Теперь провокация выведена на другой уровень. Российская пропаганда уже истошно вопит, что Киев сознательно уничтожил своих военнопленных. Таким образом Кремль и Лубянка пытаются спровоцировать взрыв массового недовольства и хаос в Украине.

Другими целями этого преступления может быть элементарная месть за болезненные удары против российских объектов и стремление дискредитировать Украину в глазах международной общественности. Ничего у них не получится, но они сейчас будут очень стараться.

Очевидные кровавые следы провокации ведут на Лубянку и в Кремль.

Игорь Эйдман, Facebook