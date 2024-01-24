Минздрав заявил о скачке заболеваемости гриппом на 33% 24.01.2024, 17:27

Каким штаммом чаще болеют белорусы?

В Беларуси продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. За прошедшую неделю заболеваемость выросла на 33%. Об этом БелТА рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

Среди заболевших — 59,6% детей до 18 лет. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Это вирусы парагриппа 1-4 типа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, а также микоплазма пневмонии.

По результатам лабораторного надзора отмечается рост циркуляции вирусов гриппа А (H1N1, H3N2). В Минздраве обращают внимание: эпидситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле. Но многое зависит от отношения каждого к собственному здоровью и окружающим его людям.

Что рекомендует Минздрав, чтобы не заболеть гриппом?

- избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в многолюдных местах;

- соблюдайте гигиену рук – чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук на спиртовой основе;

- старайтесь не прикасаться ко рту и носу;

- соблюдайте «респираторный этикет» (прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза и т.д.);

- организуйте систематическое проветривание квартиры и рабочего помещения;

- чаще гуляйте на свежем воздухе;

- правильно питайтесь, употребляйте витамины А, В1, С, ешьте овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда.