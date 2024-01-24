Белоруска добилась от фирмы более $14,5 тысяч за то, что ее незаконно уволили 24.01.2024, 17:41

Наниматель вместо компенсации предложил ей вернуться.

Интересный случай произошел в Островецком районе. Девушка была принята на работу 15 февраля 2023 года по контракту, однако с 1 июля была незаконно отстранена от работы другим сотрудником, не имеющим на то полномочий. Наниматель же ни устно, ни письменно таких распоряжений в ее адрес не давал. Спустя 10 дней девушке пришлось написать заявление на увольнение по соглашению сторон, так как выполнять трудовые обязательства после отстранения она не могла. Наниматель снова никак не отреагировал и подписал бумагу, пишет «Онлайнер».

Девушка была уволена с должности директора 1 сентября 2023 года, но без выдачи трудовой книжки и окончательного расчета. Дальше она пошла в суд и просила восстановить ее в должности и выплатить моральную компенсацию — 10 000 рублей. На заседании истица выразила готовность заменить восстановление на работе выплатой возмещения в размере 10-кратного среднего заработка. Представитель ответчика не признал требований истицы, утверждая, что увольнение было законным, поскольку сотрудница не отозвала свое заявление.

В итоге суд постановил признать незаконным увольнение, отказал в восстановлении на работе по нецелесообразности, взыскал с ответчика возмещение 10-кратного среднего заработка, компенсацию морального вреда и расходы на юридическую помощь на общую сумму 48 800 рублей, а также госпошлину в 111 рублей.

Вторая сторона подала апелляцию, в которой просила бывшего директора вернуться обратно на работу вместо выплаты ей компенсации. Это при том, что изначально наниматель категорически оспаривал иск истицы о восстановлении ее на работе. Коллегия оставила апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.