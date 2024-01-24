Белорусских подростков агитируют поступать в военные вузы РФ

Белорусских подростков агитируют поступать в военные вузы РФ7
- 24.01.2024, 17:56
- 3,414
Свое «пушечное мясо» в России заканчивается?
В небольшом городке Гродненской области Ошмяны в центре культуры и досуга открыли выставку оружия с тренажером автомата Калашникова, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Основной целью этого мероприятия была заключительная часть, во время которой проводилась агитация местной молодежи поступать в военные учебные заведения не только Беларуси, но и России.
Что примечательно, агитаторы раздали листовки с перечнем российских учебных заведений. Ведь известно, что сейчас из-за войны в России не хватает командиров младшего состава. И, вероятнее всего, их отсутствие хотят восполнить подростками из Беларуси.