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Белорусских подростков агитируют поступать в военные вузы РФ

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  • 24.01.2024, 17:56
  • 3,414
Белорусских подростков агитируют поступать в военные вузы РФ

Свое «пушечное мясо» в России заканчивается?

В небольшом городке Гродненской области Ошмяны в центре культуры и досуга открыли выставку оружия с тренажером автомата Калашникова, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Основной целью этого мероприятия была заключительная часть, во время которой проводилась агитация местной молодежи поступать в военные учебные заведения не только Беларуси, но и России.

Что примечательно, агитаторы раздали листовки с перечнем российских учебных заведений. Ведь известно, что сейчас из-за войны в России не хватает командиров младшего состава. И, вероятнее всего, их отсутствие хотят восполнить подростками из Беларуси.

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