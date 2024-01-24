Путин угодил в новый конфуз с гостем из Африки 5 24.01.2024, 18:04

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Из-за неловкой ситуации хозяин Кремля начал суетливо дергать ногами под стулом.

В социальных сетях опубликовано видео конфузного инцидента, который возник в Кремле во время переговоров Путина с президентом переходного периода африканской Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Очередной «высокопоставленный» гость Путина не смог правильно надеть наушник, не умея обращаться с ними, пишет dialog.ua.

На опубликованных кадрах видно, как Идрис Деби неловко пытается надеть наушник, который не хочет цепляться за ухо. Пауза настолько растянулась, что гостю из Африки начал советами помогать Путин, показывая как правильно зацепить за ухо девайс. Неловкость гостя охватила и Путина, который покраснел и начал суетливо дергать ногами под стулом.

На камеры протокольной съемки попал момент прямой трансляции, во время которой Деби пытается надеть наушник синхронного перевода. Пользователи отмечают очередную неприятную ситуацию для Путина, который на фоне международной изоляции вынужден общаться с лидерами стран Африки и третьего мира.